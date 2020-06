Redmi Note 9S: come risolvere i problemi al sensore di prossimità

Spesso accade che gli smartphone presentino problemi di natura hardware e software, anche a mesi di distanza dal suo debutto. Nel caso di Redmi Note 9S, a quanto pare uno degli ultimi aggiornamenti ha scombussolato qualcosa, pur avendo risolto i precedenti problemi di Wi-Fi. Da quando è stato rilasciato, chi lo ha installato sta lamentando problemi al sensore di prossimità.

Problemi col sensore di prossimità di Redmi Note 9S? Ecco una possibile soluzione

L'aggiornamento incriminato per Redmi Note 9S è quello con la MIUI 11.0.8.0.QJWMIXM, release Global che è andata in qualche modo in contrasto con il corretto funzionamento del sensore di prossimità. Non solo: secondo le segnalazioni la ROM comporterebbe problemi anche con la fotocamera (“Camera can't connect“) e l'impossibilità di vedere i contenuti di Prime Video in Full HD. Ma questo è un altro discorso.

Per quanto riguarda il sensore di prossimità, è incaricato di varie funzioni, in primis spegnere il display nel momento in cui lo avviciniamo alla testa. Stando alle segnalazioni condivise sul forum Xiaomi, questo errore provoca lo spegnimento dello schermo anche in situazione non previste. Inoltre, come potete vedere in questo screenshot, lo smartphone avverte di non coprire la zona in alto per far sì che il sensore agisca correttamente, anche se non la si sta scoprendo.

I moderatori hanno risposto ai thread della segnalazione, spiegando che gli sviluppatori sono a coscienza di questo problema di Redmi Note 9S e ci stanno lavorando. Nel frattempo, si è fatto presente che una possibile risoluzione è disattivare temporaneamente la modalità Tasca. Ma non essendo un vero e proprio fix, potrebbe non funzionare per qualsiasi utente.

