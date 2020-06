Avete ricevuto un piccolo update su Huawei e Honor? Ecco di che si tratta

Se avete un dispositivo Huawei o Honor, forse vi ricordate di un piccolo aggiornamento che venne rilasciato a fine 2019. E come in quella circostanza, anche adesso è in corso di rilascio un update di modestissime dimensioni. Solitamente siamo abituati a veder rilasciate nuove versioni software del peso di almeno qualche centinaio di MB, se non addirittura GB. Non è questo il caso, dato che l'aggiornamento di cui parliamo pesa soltanto qualche KB. Ma cosa può contenere in così pochi dati?

I dispositivi Huawei ed Honor stanno ricevendo un piccolissimo aggiornamento

“Sono disponibili nuove impostazioni di sistema. Vuoi riavviare il dispositivo per installarle?”

Secondo le segnalazioni su Huawei P30 Pro, questo aggiornamento non è una nuova release della EMUI, bensì di un update correttivo per le Impostazioni. Traducendo il ristrettissimo changelog a disposizione, si parla di modifiche alle impostazioni di sistema. Un qualcosa di piuttosto vago, dato che non c'è modo di capire di quali modifiche si parli. Visto che arriva ad occupare nemmeno 1 MB, probabilmente non vi accorgerete nemmeno delle conseguenze di questo aggiornamento. Se ci fossero ulteriori novità al riguardo le aggiungeremo a questo articolo.

