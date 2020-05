ZTE Axon 11 SE svelato dal TENAA: immagini, specifiche e data d’uscita

Durante le scorse settimane abbiamo visto come sia stato lanciato sul mercato il nuovo ZTE Axon 11. Si tratta, dunque, di un dispositivo dotato di connettività 5G ma che, di fatto, non fa concorrenza ai top di gamma attualmente presenti sul mercato. A bordo, infatti, monta un SoC Snapdragon 765G, che comunque riesce ad offrire prestazioni degne di nota. Al di là di questo, però, pare che il brand sia al lavoro anche su un altro modello, ovvero ZTE Axon 11 SE, che tra poco dovrebbe essere presentato al pubblico.

Aggiornamento 31/05: Roland Quandt ci mostra nuove immagini di Axon 11 SE. Le trovate a fine articolo.

Aggiornamento 27/05: ZTE ha finalmente svelato la data di uscita del suo nuovo modello 5G. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 20/05: sono state svelate tutte le nuove specifiche dal TENAA.

Axon 11 SE supporterà tutti gli operatori 5G in Cina

Secondo le ultime informazioni a riguardo, sembra che Axon 11 SE supporterà tutti i gestori di telefonia in Cina, offrendo la possibilità di navigare tranquillamente in 5G. Tra gli operatori principali, dunque, troviamo China Mobile, China Telecom e China Unicom, oltre ovviamente a China Broadcasting Network (CBN). Al momento non esiste nessuno smartphone in grado di offrire questa copertura, dunque si tratterebbe di un primato all'interno del panorama asiatico.

Non sappiamo, però, quali saranno effettivamente le caratteristiche di questo dispositivo. Sicuramente a bordo troverà spazio un SoC in grado di offrire una connessione 5G di ultima generazione. Al momento, però, non è dato sapere quali siano le sue specifiche tecniche. Dall'immagine pubblicata su Weibo, comunque, pare che almeno a livello estetico non dovrebbero esserci troppe differenze rispetto al modello standard. Dovremo attendere, quindi, ancora qualche giorno per scoprirne qualcosa in più.

Aggiornamento 20/05

ZTE Axon 11 SE è finalmente comparso sui documenti del TENAA, rivelando alcune sue specifiche tecniche. Questo presenta il nome in codice ZTE 900Ne mostra come, al suo interno, sia presente un SoC octa-core da 2,0GHz. Che si tratti effettivamente del Dimensity 800 5G? Ancora non è dato saperlo, ma possiamo dirvi che probabilmente tale dispositivo arriverà con diverse configurazioni da 6/8GB di RAM e 64/128/256GB di memoria interna.

Stando alle caratteristiche presenti su questi documenti, poi, vediamo come il display sia caratterizzato da una diagonale da 6,53″, con foro nell'angolo in alto a sinistra. Si dovrebbe trattare, comunque, di un pannello LCD con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel. Non mancherà, poi, la MiFavor basata su Android 10. Dando un'occhiata, poi, anche al reparto fotografico, troviamo una selfie camera da 16 MP ed un modulo posteriore da 48 MP, con altri due obiettivi da 8 MP e 2 MP. A quanto pare, inoltre, non dovrebbe mancare il sensore per le impronte digitali posto sul retro, una soluzione che avremmo preferito vedere, magari, sul frame laterale destro.

Non sappiamo ancora quale sia il prezzo e la disponibilità di tale prodotto. ZTE Axon 11 SE si ipotizza, però, che potrebbe arrivare in Cina ad un prezzo pari a 1.000 yuan, circa 128 euro al cambio.

ZTE conferma la data di presentazione | Aggiornamento 27/05

Dopo le specifiche dal TENAA arriva anche la conferma sulla data di presentazione e sul nome di ZTE Axon 11 SE 5G. La compagnia cinese ha pubblicato un post su Weibo in cui invita gli appassionati a seguire l'evento di lancio online, fissato per il prossimo 1° giugno. I leak dei giorni scorsi, quindi, si sono rivelati veritieri. Mancano ancora i dettagli sul prezzo di vendita, ma come visto poco sopra dovrebbe trattarsi di un mid-range 5G alquanto economico, complice soprattutto il pubblico di riferimento.

Lo stesso post su Weibo – lo vedete in alto – fa riferimento ad una fascia giovane. ZTE non ha svelato info sulle specifiche, ma grazie al TENAA è comunque possibile avere un quadro piuttosto chiaro di quello che ci aspetta.

Nuove immagini ufficiose | Aggiornamento 31/05

A parlare di ZTE Axon 11 SE è il turno di Roland Quandt, noto insider di settore. Il tweet di Roland ci mostra lo smartphone in entrambe le colorazioni in cui sarà venduto, sia davanti che dietro. Gli elementi che attirano l'attenzione sono la quad camera, il sensore ID posteriore ed il display forato.

