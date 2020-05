Xiaomi Mijia e Peppa Pig: arriva la tavoletta grafica per bambini

Avreste mai pensato di vedere un brand per la casa (che produce elettrodomestici come questo e tanti altri accessori smart) e l'IoT come Xiaomi Mijia e Peppa Pig collaborare insieme, magari per una tavoletta grafica per bambini? Ebbene, tutto questo è avvenuto in Cina, dove arriva una tavoletta grafica da 13.5″ dedicata alla maialina britannica.

Xiaomi Mijia e Peppa Pig: ecco la tavoletta grafica per bambini ad un prezzo top

Il prodotto si mostra molto simile alla Xiaomi Mijia Digital Blackboard uscita quasi un anno fa, ovviamente più seriosa e professionale di questa dedicata a Peppa Pig. Infatti, l'edizione limitata riporta sul retro la protagonista insieme al fratellino George. La diagonale del display LCD è da 13.5″ e sono inoltre presenti sei formine per ritrarre i personaggi del cartone animato più famoso del Regno Unito.

Il prodotto è inoltre privo di inchiostro o polvere, è sicuro ed igienico, in modo da permettere ai bambini di disegnare in sicurezza. Il pannello inoltre non emette luce, così da non stancare gli occhi di chi la utilizza. Inoltre la batteria del tasto di cancellatura può durare un anno.

La tavoletta grafica Xiaomi Mijia Peppa Pig Edition è disponibile in Cina sul sito ufficiale cinese del brand ad un prezzo di 129 yuan (16 € al cambio).

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu