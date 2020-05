Nella giornata di ieri il produttore cinese ha presentato un nuovo bollitore elettrico smart, stavolta dotato di un display per visualizzare la temperatura (e non solo). Quest'oggi la compagnia fa il bis con Xiaomi Mijia Electric Kettle 1S, versione migliorata del modello 1A avvistato a dicembre: una soluzione economica e capiente, che non si fa mancare nulla o quasi.

Xiaomi Mijia Electric Kettle 1S è il nuovo bollitore elettrico economico

Partiamo con dire che il nuovo bollitore elettrico Xiaomi Mijia Electric Kettle 1S non è dotato di funzionalità smart: non è possibile utilizzare controlli tramite app e si tratta di un prodotto basilare. Gran parte delle caratteristiche derivano dalla versione 1A: abbiamo un corpo in polipropilene ed un rivestimento interno in acciaio inox 304, un manico dotato di un bottone per aprile il coperchio ed un piccolo indicatore LED sulla base del prodotto.

1 di 2

Ancora una volta è presente una potenza di 1800W ma il vero cambiamento riguarda il contenitore. Infatti a questo giro abbiamo una soluzione più capiente, da 1.7L; è possibile portare ad ebollizione l'acqua in soli 6 minuti. Tramite l'apposito pulsante, il bollitore elettrico Xiaomi Mijia può attivare la funzione per mantenere la temperatura costante sui 55°.

Il nuovo Mijia Electric Kettle 1S è già disponibile all'acquisto su YouPin al prezzo di 149 yuan, circa 18€ al cambio.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu