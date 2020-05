Xiaomi Mi 8 SE, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 8 Lite e Mi Max 3: rilasciato il codice sorgente del kernel con Android 10

Come sottolineato in varie occasioni, la compagnia cinese sta diventando sempre più celere con la pubblicazione del codice sorgente del kernel dei nuovi modelli, un dato che non può che essere apprezzato dagli amanti del brand ed appassionati di modding. A questo giro tocca allo Xiaomi Mi 8 SE, in compagnia di Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 8 Lite e Mi Max 3, con il rilascio del codice del kernel basato sull'ultima release dell'OS del robottino verde, Android 10.

Xiaomi ha rilasciato il codice sorgente del kernel con Android 10 per Mi 8 SE, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 8 Lite e Mi Max 3 | Download

Per quanto riguarda Xiaomi Mi 9 SE e MI 8 SE, dopo aver rilasciato il codice su base Android Pie lo scorso anno, la compagnia cinese ha pubblicato su GitHub il codice sorgente del kernel riferito ad Android 10. Inoltre quest'ultimo viene condiviso anche dallo Xiaomi Mi 9 Lite e di conseguenza dai modelli Mi CC9 e Mi CC9 Meitu Edition.

Finalmente ora gli appassionati di modding troveranno pane per i loro denti con questi dispositivi (ovviamente parlando di personalizzazioni con Android 10). La vagonata di novità per la compagnia di Lei Jun continua anche con il codice sorgente del kernel dello Xiaomi Mi 8 Lite e di Mi Max 3, anche in questo caso basato sull'ultimo major update di Android.

