Teclast F7 Plus: il notebook cinese low cost più acquistato torna in sconto con Coupon

Se c'è un notebook cinese low cost con risultati da campione, questo è di certo il Teclast F7 Plus, un terminale completo ed economico – dal design compatto e leggero – super apprezzato dagli utenti dello store Banggood e che cambia le carte in regola rispetto al modello standard. State pensando ad un nuovo portatile? Allora date un'occhiata a questo modello, ancora una volta disponibile in sconto grazie al Coupon dedicato (e pronto a fare faville!).

Teclast F7 Plus torna in offerta su Banggood | Coupon

Realizzato con una scocca in metallo leggera e maneggevole – del peso di 1.5 Kg – il notebook cinese low cost Teclast F7 Plus si presenta come una soluzione economica alla portata di tutti. Cercate un dispositivo basic, proposto ad un buon prezzo ma senza compromessi eccessivi? Il terminale offre un display IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1080 pixel) con rapporto in 16:9. Il cuore del dispositivo è il processore Intel N4100, con grafica UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD.

Ovviamente si tratta di un notebook cinese equipaggiato con Windows 10 e dotato di 2 porte USB 3.0, un slot per le schedine, un ingresso HDMI, uno Type-C e un ingresso mini-jack per le cuffie. La batteria è un'unità da 38 Wh ed è in grado di offrire fino a 8 ore di autonomia. Nonostante le dimensioni compatte la distanza tra i tasti della tastiera (retroilluminata) è di 21 mm ed è presente un ampio Touch Pad.

Teclast F7 Plus è il notebook cinese economico più apprezzato dello store Banggood ed è nuovamente in offerta con Coupon. In basso trovate il link all'acquisto insieme al codice sconto da utilizzare.

