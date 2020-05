Realme sta proseguendo nella sua strada per la conquista dell'Europa, arricchendo il proprio catalogo di nuovi prodotti. A partire da Realme X3 SuperZoom e Realme 6s, per non parlare di smartwatch, smartband, cuffie e quant'altro. Ma oggi è il momento di parlare di smartphone lanciati mesi fa, come nel caso di Realme 6i, per il quale è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento. L'update è in roll-out qua in Europa, assieme ad un ulteriore release per il precedente Realme 5i.

Un nuovo aggiornamento arriva in Europa a bordo di Realme 6i e Realme 5i

Nel caso di Realme 6i, l'aggiornamento porta la release RMX2040_11_A.16, basato sulla Realme UI 1.0 e con un peso di 2.67 GB. Per Realme 5i, invece, la release è la RMX2030_11_A.20, pesa 2.6 GB ed è sempre basata sulla ColorOS 6.0.1. In entrambi i casi, comunque, il changelog riguarda quasi esclusivamente l'inserimento delle patch di sicurezza di maggio 2020. Fa eccezione Realme 6i, il cui aggiornamento ottimizza anche la nitidezza della selfie camera in determinate circostanze.

Se non aveste ancora ricevuto l'aggiornamento, potete scaricare la ROM direttamente da questi link:

