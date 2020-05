Honor Play 4 Pro potrebbe essere il primo smartphone con LIDAR

Il prossimo 3 giugno verranno presentati in Cina i nuovi Honor Play 4 e 4 Pro, che negli ultimi giorni sono apparsi nelle prime immagini su TENAA, mostrando una Quad Camera ed un design molto particolare. Nella prima foto live dell'Honor Play 4 Pro però, è presente un sensore che ricorda quello LIDAR, il telerilevamento a laser. Se fosse confermato, sarebbe il primo smartphone ad integrare questo tipo di sensore.

Honor Play 4 Pro: sarà il primo con sensore LIDAR?

L'immagine, venuta fuori da Weibo, mostra sotto il modulo fotografico un sensore sconosciuto. Questo ricorda molto il LIDAR implementato per la prima volta sugli iPad Pro 2020 ed ancora inedito sia sugli iPhone, sia sugli altri smartphone. Quindi, Play 4 Pro potrebbe anticipare tutti sul mercato e diventare il primo ad utilizzarlo.

Ma cos'è il LIDAR? Come già accennato prima, il Light Detection and Ranging è uno strumento di telerilevamento a laser. Esso contente di misurare la distanza di una superficie o un oggetto tramite un impulso laser. Ad esempio, i robot lo usano per vedere ciò che si trova intorno a loro, così da non andare incontro ad ostacoli. Il principio del LIDAR è lo stesso utilizzato dai radar: infatti, vengono emessi impulsi di onde elettromagnetiche, ma il sensore in questione utilizza la luce, o meglio il laser, che a differenza delle onde elettromagnetiche, ha una precisione maggiore nel rilevamento. E soprattutto, si differenzia dalle camere ToF perché il rilevamento della profondità è molto più preciso in situazioni in cui si utilizza l'AR.

E considerando che l'Honor Play 4 Pro dovrebbe essere uno smartphone votato al gaming, è facile ipotizzare sia stato implementato per quello. Comunque sia, scopriremo tutto in merito a questo smartphone il 3 giugno.

