Honor 30: la fotocamera migliora grazie al nuovo aggiornamento

La serie Honor 30 – che include il modello standard, il Pro, il Pro+ ed il 30S – ha ricevuto un nuovo aggiornamento che va a migliorare la stabilità generale del sistema, oltre ad un'ottimizzazione delle performance in termini di comparto fotografico.

Honor 30, Pro, Pro+ e S: migliorata la stabilità del sistema ed il comparto fotografico

Il nuovo aggiornamento per Honor 30, Pro, Pro+ e 30S porta in dote ai quattro dispositivi un miglioramento della stabilità del sistema, oltre all'ottimizzazione della camera per i modelli 30 e 30S. Vediamo nel dettaglio i changelog per ogni dispositivo. Honor 30 e 30S – Build Magic UI 3.1.1.131 / UI 3.1.1.129

Ottimizzati effetti della camera in alcune condizioni;

ottimizzate le performance e la stabilità del sistema.

Come al solito in questi casi, il changelog non riporta nel dettagli i vari miglioramenti, restando vago. Probabile che la casa cinese abbia optato per piccole migliorie nella performance del comparto fotografico, seppur senza andare a stravolgere le cose. Ricordiamo che il modello Pro+ ha ricevuto un punteggio di tutto rispetto su DxOMark, arrivando a rivaleggiare nientemeno che con Huawei P40 Pro.

Per quanto riguarda i top di gamma Honor 30 Pro e Pro+ ricevono invece la build UI 3.1.0.145, la quale porta con sé solamente delle ottimizzazioni alla stabilità di sistema (non meglio specificate).

