Xiaomi: il mercato dei tablet è ancora vivo; arriva Mi Pad 5?

Nonostante i numeri siano tutti a favore di Apple, sembra che anche altre aziende non abbiano abbandonato il mercato dei tablet. Oltre i soliti nomi in ambito Android, come Samsung e Huawei, troviamo anche Xiaomi. Sebbene tardi ad arrivare un nuovo modello, il brand cinese ha dichiarato che continuerà a sviluppare nuovi dispositivi in tale ambito.

Xiaomi Mi Pad 5 è finalmente in arrivo?

Non abbiamo ancora informazioni riguardo l'uscita di un nuovo tablet da parte di Xiaomi. Secondo Li Chuangqi, Senior Product Director dell'azienda, però, pare che il colosso cinese non abbia ancora abbandonato l'idea di produrre nuovi device di questo tipo. Salta subito alla mente, dunque, la possibilità che possa uscire a breve una nuova edizione di Mi Pad. Dando un'occhiata al passato, infatti, vediamo come siano passati ormai abbondantemente più di due anni dall'ultimo modello di Mi Pad 4.

LEGGI ANCHE:

eBay festeggia lo Xiaomi Mi Fan Festival: Redmi Note 8, Mi 9T e tanti altri prodotti in offerta

Con l'avvento di smartphone sempre più grandi, e dagli schermi più ampi, il mercato dei tablet è andato lentamente a morire. Resistono quasi solo gli iPad di Apple che, in effetti, offrono un'esperienza leggermente differente rispetto a tutti gli altri competitor. Vedremo, dunque, che cosa capiterà nelle prossime settimane, in attesa di un annuncio importante da parte di Xiaomi.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu