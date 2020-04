Una mancata di giorni fa gli appassionati della compagnia di Lei Jun hanno finalmente cominciato a beneficiare della recovery più apprezzata del panorama modding a bordo del Mi Pad 4. A questo giro si aggiungono anche lo Xiaomi Mi Note 10 e il Mi MIX 3 5G, due modelli di tutto rispetto e ora ancora più appetibili per gli smanettoni grazie al supporto della TWRP ufficiale.

Xiaomi Mi Note 10 e Mi MIX 3 5G guadagnano il supporto alla recovery TWRP | Download

Per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Note 10, probabile che per molti di voi non abbia bisogno di alcuna presentazione. Il dispositivo ha rappresentato il primo vero Camera Phone della compagnia cinese (qui trovate la nostra recensione) grazie ad una Penta Camera con un sensore principale da 108 MP, accompagnato da un teleobiettivo da 12 MP, un grandangolo da 20 MP, un modulo Macro ed un sensore per la profondità di campo.

Lo Xiaomi Mi MIX 3 5G ha rappresentato il primo passo del brand verso il nuovo standard di connettività (per quanto riguarda il mercato globale), puntando allo stile con un display tutto schermo grazie al design slider, per nascondere la selfie camera. Due smartphone, due ruoli ben diversi ma tanti gli appassionati che si sono affidati all'uno o all'altro.

E dato che amiamo ripeterci quando si tratta di cose importanti, vi ricordiamo che certe operazioni sono destinate ad utenti esperti e consapevoli, quindi agite con prudenza e con criterio se volete installare la nuova recovery a bordo del vostro dispositivo Xiaomi.

