Redmi Band a un passo dal debutto: ecco la data di presentazione

L'ultimo mese è stato particolarmente intenso per la costola di Xiaomi, con il lancio del flagship K30 Pro, la nuova smart TV colossale da 98″, per non parlare delle aggiunte alla serie Note. Avevamo quasi dimenticato dell'esistenza di un altro dispositivo, lontano dai radar da un po' di settimane. E invece, a sorpresa, ecco che la compagnia cinese ha finalmente svelato la data di presentazione della Redmi Band, il suo primo wearable.

Redmi Band in arrivo il 3 Aprile: lo svela un teaser ufficiale, ma…

Il nuovo teaser poster pubblicato su Weibo annuncia il debutto del primo indossabile dell'azienda. L'appuntamento è fissato per il 3 Aprile, durante un evento trasmesso in live streaming. Mancano quindi pochissime ore al lancio di questo prodotto e nonostante l'ambiguità del teaser è chiaro che si tratterà della Redmi Band. Nei pesi passati abbiamo avuto a che fare anche con le indiscrezioni in merito allo smartwatch del brand cinese, ma è molto più probabile che il primissimo weable lanciato sia proprio la smartband.

Quest'ultima è stata protagonista di una serie di leak e indiscrezioni ed è anche ora che finalmente Redmi alzi il sipario. Per quanto riguarda l'evento di lancio, Redmi Band arriverà insieme ad una sfilza di prodotti Xiaomi, come anticipato nella giornata di ieri dalla stessa compagnia di Lei Jun.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu