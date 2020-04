MIUI 12 in arrivo: che cosa aspettarsi?

Non mancano gli indizi sul rilascio della MIUI 12, dopo la conferma del logo da parte di Xiaomi. Lo stesso team di sviluppatori si è vagamente esposto su cosa aspettarsi dalla nuova versione della UI proprietaria. Si parlava di marzo come possibile periodo di annuncio, in occasione del lancio di Mi 10: così non è stato, ma comunque non manca molto. Per ingannare l'attesa, un moderatore del sito ufficiale in Cina ha deciso di renderci partecipi di quelle che si aspetta saranno le novità, con tanto di probabilità.

In rete si prova a fare una lista delle novità in arrivo con la MIUI 12

Animazioni (100%)

Una delle modifiche date più per probabili per la MIUI 12 è una rivisitazione delle animazioni, dal punto di vista grafico, ma soprattutto della fluidità. Non soltanto quelle della barra di navigazione, ma pure per multitasking e switch fra le app in esecuzione. Anche perché nel futuro avremo sempre più telefoni a 90 Hz e superiori, potendo così usufruire di più frame visibili a schermo.

Ecco come appaiono nelle ultime versioni della Closed Beta della MIUI 11:

Novità grafiche (50%)

Sempre per la componente estetica, molti utenti hanno richiesto un cambio nello stile degli sfondi per la MIUI 12. Con sfondi non si intende unicamente gli wallpapers principali, ma anche le schermate che vediamo posteriormente durante, per esempio, il multitasking. Il team software sembrerebbe aver accettato questa sfida, anche se si tratta di modifiche che vanno di pari passo alle linee guida stilistiche imposte dall'azienda. Pertanto bisognerà vedere quali saranno i gusti visivi scelti dalla dirigenza.

UI della fotocamera (80%)

Una delle modifiche più probabili nella MIUI 12 riguarda la rivisitazione della interfaccia fotografica. Non ci viene dato nessun dettaglio specifico, ma è augurabile che nella MIUI 12 ci sia un layout dei pulsanti più minimal e intuitivo. Personalmente gradirei uno spostamento dei tasti verso il basso, in modo da facilitare l'utilizzo ad una mano.

Personalizzazione delle icone (50%)

Uno dei bonus più apprezzati della MIUI è il suo offrire una certa dose di personalizzazione. Al contempo, è innegabile che in rete siano numerosi i pack di icone di terze parti molto apprezzati dalla community. Per questo si ipotizza che con la MIUI 12 ci sia l'intenzione di aggiungere la possibilità di cambiare le icone tramite l'opzione dei Temi.

Tema Scuro (90%)

Introdotto con la MIUI 11 (e da un po' tutti i produttori nel 2019), il Tema Scuro ci permette di apprezzare al meglio gli schermi OLED, nonché di risparmiare batteria. Manca, però, una certa uniformità fra sistema ed app varie, un aspetto di cui dovrebbe essere tenuto conto nella nuova iterazione della UI di Xiaomi.

Nuovi servizi per la salute (90%)

L'ecosistema Xiaomi si compone anche di tanti indossabili, sia targati Amazfit che prodotti in casa. La richiesta da parte della community è un'integrazione più profonda nei servizi di sistema di una componente dedita al monitoraggio della salute.

Meno pubblicità (80%)

Soprattutto nella ROM cinese, uno dei metodi che permette a Xiaomi di tenere i profitti hardware molto bassi è l'adozione di inserzioni pubblicitarie nella MIUI. Durante lo scorso anno l'azienda ha progressivamente iniziato a ridurne l'invasività, anche se la speranza rimane che possa essere eliminata del tutto.

Migliore gestione della privacy (100%)

Introdotto nelle ultime versioni Developer, nella MIUI 12 dovrebbe debuttare un nuovo sistema per monitorare i dati che lo smartphone è in grado di raccogliere. Anche in questo caso mancano dettagli specifici, ma viene specificato che l'utente avrà maggiore controllo su questo aspetto.

Nuovo meccanismo di filtro notifiche (100%)

All'aumentare delle app installate, sempre più numerose sui nostri smartphone, aumentano anche le notifiche. Per questo Xiaomi sta pensando ad un metodo per raggruppare le notifiche sulla base di tipologia e priorità.

