Huawei sta lavorando ad uno zoom ancora più potente

Sembrano quasi lontano i tempi in cui avere uno zoom 10x su uno smartphone era qualcosa di impensabile. Vista la ristrettezza delle scocche dei telefoni, è impossibile poter usufruire di un meccanismo dinamico di zoom. Tolti smartphone peculiari come Samsung Galaxy Zoom, tutti i produttori hanno sempre fatto affidamento allo zoom digitale, con tutti i difetti che ne convengono. Ma finalmente le aziende hanno capito come ovviare a questo limite dimensionale, optando per i cosiddetti teleobiettivi a periscopio. Una delle leader sotto questo aspetto è Huawei, come dimostrato dal lancio di Huawei P20. Da allora anche altri brand ne hanno approfittato, come OPPO e Samsung, ma è sempre Huawei ad aver un passo in più rispetto alla concorrenza.

Uno screenshot svela l'esistenza di uno smartphone Huawei/Honor in grado di zoomare a 55x

Unendo hardware e software, telefoni come il nuovissimo Huawei P40 Pro+ sono riusciti ad alzare l'asticella, offrendo uno zoom ottico 10x e addirittura 100x tramite interpolazione software. Tolto questo, gli altri top di gamma sono soliti arrivare fino ad uno zoom digitale 50x, eccezion fatta per il 60x visto con alcuni modelli OPPO.

Per questo fa strano vedere questo screenshot comparso da poco in rete. Osservando la UI si capisce che siamo di fronte ad uno smartphone Huawei o Honor, con l'interfaccia laterale che segna un livello massimo di zoom 55x. Questo svelerebbe l'esistenza di un inedito dispositivo in grado di andare oltre quanto capace con P40 e P40 Pro. Si tratta comunque di una differenza non dico marginale ma quasi, per quanto un 5x in più possa significare un processo di magnificazione migliore.

I telefoni più papabili sono senza ombra di dubbio quelli della serie Honor 30, comprensiva di Honor 30 Pro e Pro+. Ma anche la serie Huawei Nova 7, anch'essa composta da più modelli e con caratteristiche di alto livello.

