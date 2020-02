Xiaomi Youpin lancia S6 Pro: un supporto monitor smart con lampada UV-C

Il popolare portale di crowdfunding di Xiaomi, Youpin, ha lanciato quest'oggi un nuovo particolare e interessante prodotto che strizza l'occhio alla pulizia e agli uffici. Stiamo parlando del supporto per monitor smart S6 Pro.

La peculiarità di questo prodotto risiede nell'implementazione, nel profilo inferiore del supporto, di una lampada UV che consente di sterilizzare e igienizzare i dispositivi posti al di sotto della stessa con un timer di auto-spegnimento di 10 minuti.

S6 Pro è il nuovo supporto da scrivania Smart by Xiaomi YouPin

Al centro del supporto è posizionato un display touch-screen da 4.5 pollici di diagonale che consente di azionare la lampada UV, richiamare l'assistente vocale, controllare la riproduzione musica o fornire informazioni su temperatura, qualità dell'aria e meteo.

Ovviamente essendo un supporto da scrivania, l'S6 Pro integra anche due tasche portaoggetti laterali e una porta di ricarica USB.

Il supporto da scrivania di Xiaomi YouPin ha un prezzo di 899 yuan, circa 118 euro al cambio attuale.

