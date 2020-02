Xiaomi presenta Ningmei CR600, il nuovo PC All in One a partire da 420€

L'ultimo brevetto pubblicato dalla compagnia cinese ci evidenzia ancora una volta la versatilità del brand, caratteristica che non può non risaltare anche con il debutto del primo All in One – Ningmei CR600 – legato a Xiaomi e prodotto dalla compagnia asiatica partner Ningmei. Andiamo a dare un'occhiata alle caratteristiche di questa novità con tanto di panoramica delle specifiche e dettagli sul prezzo di vendita in patria.

Ningmei CR600 è il nuovo All-in-One di Xiaomi YouPin

Il PC All in One Xiaomi Ningmei CR600 è composto da un display da 23.8″ di diagonale con risoluzione Full HD, il quale integra all'interno del corpo un processore Intel Core di nona generazione. Il dispositivo presenta una stand regolabile sia in verticale (da -90° a 90°), in inclinazione e in altezza, per la massima personalizzazione. Il terminale è disponibile in tre versioni, in base alla configurazione:

Share Edition: Intel Core i3-9100 – 8 GB di RAM – 512 GB SSD

Enjoy Edition 1: Intel Core i5-9400 – 8 GB di RAM – 512 GB SSD

Enjoy Edition 2: Intel Core i5-9400 – 8 GB di RAM – 256 GB SSD + 1 TB HDD

Le versioni disponibili non sono niente male e mirano ad offrire prestazioni soddisfacenti in ambito consumer (più che in ottica professionale). A riprova di ciò troviamo una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 630, più che sufficiente per un utilizzo “classico” del PC, ma ovviamente poco adatta al gaming o all'elaborazione grafica.

Come di consueto in questi casi, Ningmei CR600 ha debuttato tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin. Il terminale è disponibile al prezzo di partenza di 3199 yuan (circa 421€) per la prima configurazione, per poi salire a 3799 e 3999 yuan (circa 500/527€ al cambio). Dettaglio che rende ancora più conveniente l'acquisto per gli utenti cinesi: il PC arriva con inclusi mouse e tastiera wireless, un tappetino grande per mouse ed una memoria da 16 GB aggiuntiva.

