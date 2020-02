Xiaomi Mi 10 Pro è primo su DxOMark grazie a questo “trucchetto”

Se già l'hype per il lancio di Xiaomi Mi 10 Pro non fosse sufficiente, le valutazioni date da DxOMark non hanno fatto altro che buttare benzina sul fuoco. Sia lato audio che soprattutto fotocamera, con un punteggio che ha posto l'ultimo top di gamma Xiaomi ai vertici del settore. Anche se bisognerà vedere come si comporteranno modelli come Samsung Galaxy S20 Ultra e Huawei P40 Pro, Mi 10 Pro ha saputo posizionarsi al primo posto con ben 124 punti. Ma se ciò è stato possibile è grazie ad un piccolo escamotage adottato dall'azienda per l'occasione.

DxOMark specifica come ha fatto Xiaomi Mi 10 Pro ad arrivare primo su DxOMark

Partiamo col dire che si tratta di un “difetto” che riguarderà principalmente gli utenti cinesi, dato che per il momento le vendite di Xiaomi Mi 10 Pro avvengono soltanto in Cina. Fra l'altro, sono bastati pochissimi secondi per farne esaurire le prime scorte, in segno di forte apprezzamento. Comunque, il team DxOMark ha specificato che il firmware con cui è stato testato il telefono non è quello con cui verrà immesso in vendita. L'aggiornamento sarà disponibile pubblicamente non prima del 5 marzo, data in cui sarà rilasciato per tutti via OTA.

Fino ad allora, chi acquisterà Mi 10 Pro si dovrà “accontentare” del firmware non ancora ottimizzato a pieno. Giustamente DxOMark ha sottolineato che ci sarà una riprova con un dispositivo standard, anziché quello di pre-produzione inviato inizialmente da Xiaomi.

