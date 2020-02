Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro: ecco il porting della Google Camera | Download

Da qualche giorno sono arrivati ufficialmente sul mercato Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Questi due nuovi smartphone di fascia alta hanno conquistato la fiducia di molti utenti in Cina, riscuotendo un discreto successo. Sembra, infatti, che sotto tanti punti di vista il brand non si sia mai spinto così oltre nella realizzazione dei suoi device. Anche dal punto di vista fotografico, poi, hanno mostrato i muscoli su DxOMark, lasciando dietro di loro tanti altri top di gamma. Sorge spontanea, però, la solita domanda: “Quanto migliorerebbero con una Google Camera?”.

Download della GCam per Mi 10 e Mi 10 Pro

Come spesso accade, diversi smartphone premium vengono testati anche con la GCam, per testarne le performance. Si tratta più che altro di una comparativa. Al di là di questo punto, comunque, sembra che Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro siano stati appena raggiunti da un porting di questo software, che quindi può tranquillamente essere installato sui due dispositivi. Si tratta della versione della Google Camera denominata build 7.3.017 by parrot043.

Google Camera (build 7.3.017 by parrot043) – Download

Per procedere all'installazione è necessario scaricare il porting dal link che vi lasciamo qui sotto. Una volta cliccato sul file, dovrete autorizzare lo smartphone all'installazione da fonti sconosciute. Vi ricordiamo, però, che non tutte le funzioni potrebbero essere attive o perfettamente funzionanti. Stiamo parlando, infatti, di un'applicazione non ancora ufficiale, che potrebbe mostrare qualche problema di troppo. Nel caso in cui la vogliate provare, fateci sapere come vi trovate, lasciando un commento qui sotto.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.