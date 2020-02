Comincia la settimana e quale modo migliore di un nuovo prodotto della compagnia di Lei Jun? Allora eccovi l'umidificatore SOLOVE H3, da Xiaomi YouPin a GearBest in offerta lampo: una soluzione pratica da utilizzare a casa, in ufficio o in viaggio!

SOLOVE H3 è il nuovo umidificatore di Xiaomi YouPin ed è in offerta lampo su GearBest

Il nuovo umidificatore SOLOVE H3 ha debuttato sulla piattaforma Xiaomi YouPin, facendo breccia nel cuore degli appassionati del brand grazie ad uno stile originale. Il design minimale del prodotto si sposa alla perfezione con l'assenza di un serbatoio per l'acqua: l'umidificatore può essere posizionato nel contenitore preferito, che sia una bottiglia, un vaso o un bicchiere, per la massima libertà. Il dispositivo può sfruttare due modalità (con spruzzo continuo oppure ad intermittenza) ed offre un pratico spegnimento automatico dopo sei ore di utilizzo. In basso trovate il link all'acquisto dallo store GearBest, dove il prodotto viene proposto in offerta lampo.

