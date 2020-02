Contrariamente a quanto affermato fino allo scorso ottobre, il 2020 potrebbe essere l'anno per il ritorno nei mid-range per OnePlus. Da qualche mese, infatti, si vocifera più concretamente che, oltre a 8 e 8 Pro, esista anche OnePlus 8 Lite. Non soltanto con rumors campati per aria, ma con vere e proprie immagini, pertanto la probabilità è piuttosto alta. Ecco perché in questo articolo vi vogliamo illustrare tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

LEGGI ANCHE:

Rivoluzione OPPO, OnePlus e Realme: insieme per un chipset proprietario?

OnePlus 8 Lite: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dell'esistenza di OnePlus 8 Lite ne ha iniziato a parlare OnLeaks, con dei render ufficiosi che difficilmente sono smentiti dalla realtà, se non per qualche piccolo dettaglio. Le immagini ci parlano di uno smartphone in vetro e metallo, che si distacca dai modelli superiori.

Davanti a OnePlus 8 Lite c'è un display forato, con selfie camera che, però, non è a lato bensì ben centrata. I rumors indicano la presenza di uno schermo S-AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), anch'esso con refresh rate a 90 Hz. Sul retro, poi, c'è una tripla fotocamera non centrale ma in un riquadro rettangolare in alto a sinistra. Della sua esistenza ne ha “parlato” lo stesso CEO Pete Lau, mostrandolo agli occhi dei più attenti in queste foto dal vivo.

Hardware e benchmark

Parlando di specifiche tecniche, OnePlus 8 Lite dovrebbe sfoggiare lo Snapdragon 765G prodotto da Qualcomm. Realizzato a 7 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 475 a 2.4 GHz ed una GPU Adreno 620. C'è un altro rumor che, invece, ipotizza la presenza del MediaTek Dimensity 1000: in questo caso il SoC a 7 nm ha una CPU octa-core ARM Cortex-A76 a 2.0 GHz e una GPU ARM Mali-G74.

Lato memorie dovremmo trovare 6/8 GB di RAM LPDDr4X e 64/128/256 GB di storage non espandibile. Questo chipset permetterà l'introduzione della connettività 5G, tramite apposito modem. A supporto di ciò ci sarebbe una batteria da 4000 mAh, in grado di caricarsi rapidamente a 25/30W.

Fotocamera

La tripla fotocamera di OnePlus 8 Lite dovrebbe includere sensori da 48+16+12 MP, con primario Sony IMX586, dotato di Pixel Binning. Gli altri due sensori sarebbero un grandangolare ed un teleobiettivo, anche se quest'ultimo dubitiamo che possa trovare spazio su un modello minore. Per la selfie camera, invece, si parla di un Sony IMX471 da 16 MP.

Data e prezzo

Quasi sicuramente OnePlus 8 Lite dovrebbe essere presentato assieme ai modelli superiori. Per quanto riguarda il prezzo, si vocifera un lancio attorno a 2999/3299 yuan, circa 399/429€.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.