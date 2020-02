Honor MagicBook 14/15 ufficiali in Europa con CPU AMD

La quantità di nuovi prodotti presentati oggi da Huawei ed Honor è piuttosto proficua. Non solo telefoni ma anche notebook: dopo MateBook X Pro, per la prima volta dopo la madrepatria oggi arriva anche in Europa Honor MagicBook. Il computer portatile viene offerte in due tagli differenti, da 14″ e 15″, a seconda delle esigenze di portabilità.

LEGGI ANCHE:

Dopo Xiaomi anche Huawei, OPPO, Apple e Samsung punteranno alla tecnologia GaN

Honor MagicBook 14/15 debuttano fuori dalla Cina: tutto quello che devi sapere

Disponibili nelle colorazioni Space Gray e Mystic Silver, Honor MagicBook vanta una costruzione in metallo dalle dimensioni ottimizzate. A differenza dei primissimi modelli, quelli presentati oggi sono basati su soluzione AMD, più precisamente il Ryzen 5 3500U. La parte grafica è gestita dalla GPU AMD Radeon Vega 8, accompagnata da 8 GB di RAM e 256/512 GB di SSD. L'autonomia è garantita da un'unità da 56 Wh (42 Wh per il 15″), in grado di fornire una durata attorno alle 10 ore. La ricarica rapida avviene via USB Type-C con una potenza di 65W, impiegando 30 minuti per arrivare al 46%.

Scheda tecnica

Display IPS da 14″/15″ Full HD (1920 x 1080 pixel) con certificazione TÜV Rheinland;

(1920 x 1080 pixel) con certificazione TÜV Rheinland; dimensioni di 322.5 x 214.8 x 15.9 mm per 1.38 kg (14″), 357.8 x 229.9 x 16.9 mm per 1.53 kg (15″);

sensore ID nel tasto Power;

processore AMD Ryzen 5 3500U ;

; GPU AMD Radeon Vega 8 ;

; 8 GB di RAM DDR4 dual-channel;

di RAM DDR4 dual-channel; 256/512 GB di storage SSD PCIe NVME;

di storage SSD PCIe NVME; webcam a scomparsa, Magic-Link 2.0, ingresso mini-jack, USB Type-C, 2 porte USB 3.0 e 2.0, HDMI, Bluetooth 5.0, Wi-Fi;

batteria da 56 Wh (14″) / 42 Wh (15″) con caricatore USB Type-C da 65W;

Prezzo e data

Honor MagicBook 14 e 15 saranno inizialmente disponibili da fine marzo in Regno Unito, Germania, Francia e Repubblica Ceca. Successivamente arriveranno anche in altri mercati, sempre ad un prezzo di listino di 599€.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.