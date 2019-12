I nuovi laptop dell'azienda hanno debuttato ufficialmente nel corso dell'evento di lancio dedicato a V30 e V30 Pro. Andiamo a dare un'occhiata a quali sono le novità introdotte dalla nuova generazione di Honor MagicBook 14/15 qui trovate i dettagli sulla precedente(), sia dal punto di vista del look che per quanto riguarda specifiche, prezzo e disponibilità sul mercato.

Aggiornamento 23/12: alla conferenza annuale di Honor sono state svelate anche le versioni con soluzioni Intel. Le trovate in fondo all'articolo.

Honor MagicBook 14/15 ufficiali: ecco tutti i dettagli

Design e caratteristiche

A differenza dei modelli presentati nei mesi scorsi, Honor MagicBook 15 si arricchisce di un'elegante linea blu che circonda la scocca e presenta angoli leggermente più smussati. Sulla parte superiore troviamo il logo del brand cinese in bella vista, colorato di sfumature viola e blu. Il pulsante di accensione integra il lettore d'impronte digitali, mentre il pannello è una soluzione da 15.6 pollici di diagonale con cornici super ottimizzate, mutuate dal modello Pro, ed un rapporto screen-to-body dell'87%. Il terminale presenta un corpo in alluminio del peso di soli 1.53 grammi.

Ad accompagnare il dispositivo, abbiamo anche la versione da 14 pollici, caratterizzata da un design con cornici ottimizzate (solo 4.8 mm su tre lati) e da un pannello certificato TUV Rheinland.

Sotto la scocca del modello da 14 pollici troviamo il processore Ryzen 7 3700U, accompagnato dalla scheda grafica Radeon RX Vega 10, con 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD. Per quanto riguarda Honor MagicBook 15, in questo caso abbiamo il processore Ryzen 5 3500U, coadiuvato da 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna SSD.

Aggiornamento 23/12

Le nuove versioni di Honor MagicBook sono dotate dei nuovi chipset Intel di 10° Gen, con GPU NVIDIA GeForce NX250, batterie da 42 e 56 Wh con caricatore 65W. Ecco a quanto vengono venduti vari tagli di memoria:

MagicBook 14 i5-10210U 8/512 GB: 5099 yuan (656€)

MagicBook 14 i5-10210U 16/512 GB: 5399 yuan (694€)

MagicBook 14 i7-10510U 8/512 GB: 5799 yuan (746€)

MagicBook 15 i5-10210U 8/512 GB: 5199 yuan (669€)

MagicBook 15 i5-10210U 16/512 GB: 5499 yuan (707€)

MagicBook 15 i710510U 8/512 GB: 5899 yuan (759€)

Honor MagicBook 14/15 – Prezzo e disponibilità

La nuova generazione di Honor MagicBook 14/15 è disponibile all'acquisto in Cina in varie configurazioni, ma soprattutto il colosso asiatico offre la possibilità sia di usufruire di Windows oppure di optare per una variante con Linux a bordo. Ecco tutti i dettagli su configurazioni e prezzi.

MagicBook 14 Windows – R5, 8 GB, 512 GB – 3899 yuan (503€)

MagicBook 14 Windows – R7, 8 GB, 512 GB – 4199 yuan (541€)

MagicBook 14 Linux – R5, 8 GB, 512 GB – 3599 yuan (464€)

MagicBook 14 Linux – R7, 8 GB, 512 GB – 3899 yuan (503€)

MagicBook 15 Windows – R5, 8 GB, 512 GB – 3899 yuan (503€)

MagicBook 15 Linux – R5, 8 GB, 256 GB – 3599 yuan (464€)

MagicBook 15 Linux – R5, 8 GB, 512 GB – 3599 yuan (464€)

