Vivo X30 Pro batte un Guinness dei Primati in ambito fotografico

Fra due mesi a Barcellona ci sarà il MWC 2020, fiera catalana che vedrà presentata una novità da parte di Vivo. Nell'attesa, l'azienda ha recentemente annunciato al pubblico la serie X30, comprensiva di Vivo X30 Pro. Per l'occasione, l'accoppiata fra Vivo e JingDong ha dato vita ad un'iniziativa atta a stabilire un nuovo Guinness dei Primati.

Al lancio della serie Vivo X30 è stato battuto un Guinness World Records

All'evento in questione moltissimi spettatori si sono prestati per battere il record a bordo della nave Pearl River Crystal a Guangzhou, con lo scatto di una foto su smartphone da 546 persone. Lo smartphone utilizzato è stato ovviamente Vivo X30 Pro, in particolare il teleobiettivo con sensore a periscopio. Questa tecnologia consente di avere uno zoom ottico 5X, fino ad un massimo in digitale a 60X.

L'usanza di battere un record Guinness era già stata adottata in precedenza da Xiaomi. In più occasioni ciò è accaduto, sia con il lancio di Xiaomi Mi Play, l'apertura di 500 Mi Store e la realizzazione del logo tramite lampadine.

