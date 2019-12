Huawei P30 e P30 Pro: nuovo aggiornamento con qualche fix

Sebbene Huawei P30 e P30 Pro siano usciti già da diverso tempo, questi continueranno ad essere seguiti ancora per molto. Nonostante tutto, infatti, sono due device di fascia molto alta che nel corso del 2019 hanno saputo catturare l'attenzione di tantissimi utenti. Non solo per il design e le qualità estetiche, quanto più per le innovazioni apportate in ambito fotografico. Al di là di questo, comunque, pare che tali smartphone stiano ricevendo un nuovo aggiornamento, che porta qualche fix di sistema.

P30 e P30 Pro montano la EMUI 10.0.0.185

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un aggiornamento software. Questi due modelli sono già stati dotati della EMUI 10, basata su Android 10, quindi da questo punto di vista non hanno nulla da recriminare. Nelle versioni precedenti, però, qualche piccolo bug è stato rilevato, motivo per cui l'azienda ha cercato subito di correre ai ripari.

Questi due smartphone giungono alla versione 10.0.0.185 della EMUI. Non si tratta, però, di un aggiornamento sostanzioso in termini di peso. Andando a dare un'occhiata al changelog completo, infatti, vediamo come le modifiche apportate al sistema siano davvero poche. Vi è stata, dunque, un'ottimizzazione della stabilità della fotocamera, che presentava qualche problema in determinate situazioni. L'azienda, poi, ha proceduto anche al fix di un problema riguardante i vari auricolari Bluetooth, che con alcuni setup non funzionavano a dovere.

