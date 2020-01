Da un po' di tempo a questa parte, Xiaomi sta tentando gli appassionati del brand con il programma ProvaMi, un'iniziativa che consente di provare alcuni prodotti dell'azienda a titolo completamente gratuito. Volete mettere le mani sulla Xiaomi Mi LED TV 4S, uno dei modelli dedicati al mercato italiano? Allora ecco come fare per partecipare al programma!

Come provare gratis Xiaomi Mi LED TV 4S con ProvaMi

Per partecipare all'iniziativa ProvaMi e ricevere una Xiaomi Mi LED TV 4S gratis da provare per 4 settimane, non dovrete far altro che compilare il form presente sulla pagina ufficiale (lo trovate qui) entro e non oltre il 16 Gennaio. Gli iscritti verranno selezionati dallo staff della Mi Community e gli utenti scelti per provare la smart TV verranno indicati il 17 Gennaio all'interno del thread ufficiale dedicato all'iniziativa (lo trovate in fonte).

I vincitori proveranno la Mi LED TV 4S per 4 settimane e dovranno compiere alcune “sfide”, le quali comprendono la recensione del dispositivo e l'unboxing. Volete prova l'esperienza di essere un recensore per Xiaomi? Allora iscrivetevi a ProvaMi!

