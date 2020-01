Oltre alla promo dedicata al monopattino elettrico di Xiaomi (disponibile da Trony) vi segnaliamo anche un'altra offerta niente male, stavolta dedicata a Huawei P30 Pro in sconto con l'iniziativa No IVA presente nel Volantino Euronics di oggi, 17 Gennaio.

Huawei P30 Pro scende a 599€ con il Volantino Euronics No IVA

Le offerte del Volantino Euronics No IVA saranno disponibili presso i punti vendita della catena di elettronica fino al 5 Febbraio. Qui trovate tutti i dettagli del volantino, mentre – per quanto riguarda Huawei P30 Pro – in altro trovate la pagina dedicata al top di gamma del colosso cinese. La promo No IVA permette di risparmiare fino al 18% su prodotti premium e nel caso del P30 Pro, il prezzo finale sarà di 599.99€.

Purtroppo l'iniziativa è valida solo negli store fisici e nel momento in cui scriviamo non è possibile acquistare il modello Pro nel sito ufficiale. Tuttavia, se preferite, lo store online propone il P30 “standard” a 499€. In questo caso potrete anche risparmiare altri 10€ effettuando l'accesso o la registrazione al sito (l'iniziativa prevede l'acquisto di un prodotto di almeno 100€).

Per quanto riguarda Huawei P30 Pro, come anticipato sarà necessario recarsi presso uno dei punti vendita Euronics. Se proprio preferite gli acquisti online, allora vi segnaliamo che il flagship è disponibile in sconto anche su eBay – lo trovate qui – a 545€, utilizzando il coupon PITSALDIAPP (valido solo da app).

