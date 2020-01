Orsen Airfresh: la maschera da snorkeling con Walkie Talkie debutta su Indiegogo

Verso fine dicembre, Orsen ha lanciato su Indiegogo una prodotto particolarmente interessante per tutti gli sportivi: la maschera da snorkeling Orsen AirFresh, prodotto dotato di Walkie Talkie integrato. Dopo le prime informazioni ed immagini, finalmente l'azienda ha dato il via alla campagna di crowdfunding dedicata a questa particolare maschera, con tutti i dettagli relativi al prezzo.

Al via la campagna di crowdfunding su Indiegogo per la maschera da snorkeling Orsen Airfresh

Per chi si fosse perso qualcosa, Orser Airfresh è una maschera da snorkeling in grado di coprire interamente il viso, permettendo di respirare all'interno della stessa. Il sistema di rinnovo automatico dell'aria aspira l'anidride carbonica, portandola all'esterno della maschera. Inoltre, perfetto per chi ama fare snorkeling in compagnia, è presente un Walkie Talkie con certificazione IP68; quest'ultimo può essere collegato allo smartphone in modo da poter rispondere alle chiamate oppure ascoltare musica mentre si esplora il fondale.

Presente all'appello anche il supporto per Action Cam, mentre il design ergonomico permette di indossarla con comodità. La maschera da snorkeling Orsen Airfresh è realizzata in silicone antiallergico di qualità chirurgica, certificato dalla FDA. Grazie alla visione a 180° sarà possibile godersi la vita marina senza fastidiose limitazioni. Inoltre, il tubo può essere ripiegato facilmente verso l'interno della maschera, occupando pochissimo spazio durante il trasporto.

Che dite, Orsen Airfresh vi ha convinto? Per partecipare alla campagna di crowdfunding, vi rimandiamo alla pagina dedicata su Indiegogo (la trovate qui). La maschera con Walkie Talkie incluso è disponibile all'acquisto – con spedizione a febbraio 2020 – a 81€ mentre il pacchetto da due costa solo 101€. Per altre opzioni d'acquisto non resta che dare un'occhiata alla pagina su Indiegogo.

