Orsen Airfresh: maschera da snorkeling, con Walkie Talkie integrato!

Talvolta risulta difficile pensare ad una maschera da snorkeling in grado di garantire sicurezza ed affidabilità. Se diamo un'occhiata ai prodotti che si trovano nei supermercati, infatti, vediamo come siano presenti sempre i modelli più classici. Quindi quelli costituiti da maschera più boccaglio, per la respirazione. Sarebbe possibile unire entrambe queste componenti, potendo anche parlare con altri soggetti che montano lo stesso tipo di accessorio? Forse sì, e la risposta potrebbe essere rappresentata da Orsen Airfresh.

Orsen Airfresh sarà presto disponibile su Indiegogo

Su Indiegogo è possibile trovare davvero tantissimi prodotti differenti. Alcuni sono molto semplice, altri bizzarri. Tra questi ultimi, dunque, potremmo annoverare anche questa maschera per il mare. Orsen Airfresh, infatti, propone una soluzione innovativa in tale campo, coprendo interamente il viso e permettendoci di respirare direttamente all'interno di questa struttura. Non rimane intrappolata, però, alcuna particella di anidride carbonica, grazie ad un sistema di rinnovo automatico dell'aria che aspira tutta la CO2 rimanente e la porta al di fuori della maschera.

Sulla parte esterna, poi, trova spazio anche un Walkie Talkie, ovviamente dotato di certificazione IP68 per resistere ad acqua e polvere. Questo può essere tranquillamente collegato ad uno smartphone per rispondere al telefono, ascoltare musica o parlare con un altro soggetto che utilizza lo stesso tipo di accessorio. Tutta la superficie frontale è libera, offrendo una visione a 180°, mentre sulla parte superiore si trova un supporto che può implementare diverse action cam. Non manca, poi, un meccanismo di anti-intasamento delle vie aeree, nonchè un sistema di chiusura che evita che l'acqua possa entrare facilmente all'interno della maschera.

Questa campagna di crowdfunding per la Orsen Airfish inizierà presto ed iscrivendosi alla pagina sarà possibile ottenere un 40% di sconto nel momento in cui il prodotto verrà commercializzato. Trovate tutte le informazioni su tale campagna a questo link. Nel caso in cui foste interessati ad altri prodotti dell'azienda, poi, potreste visitare il sito ufficiale.

Articolo sponsorizzato