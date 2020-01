OPPO Find X2 potrebbe sfidare la ceramica di P40 Pro

Che intercorra una certa rivalità sul piano tecnico fra Huawei ed OPPO non lo scopriamo certo oggi. Specialmente quando si parla di fotocamera, con i rispettivi top di gamma che hanno spinto sulle capacità di zoom. Ma l'ultimo post su Twitter del vice presidente Brian Shen potrebbe anticipare un altro aspetto in comune, questa volta relativo ai materiali adoperati. Indiscrezioni abbastanza affidabile dicono che Huawei P40 Po PE (Premium Edition?) sfoggerà una scocca in ceramica. E lo stesso potrebbe accadere anche sull'attesissimo OPPO Find X2.

Smartphones with ceramic backs can feel more premium with extra durability too. What’s your opinion on using ceramic over something like Gorilla Glass? Interested to know. 🤔 — Brian Shen (@BrianShenYiRen) January 17, 2020

Sul proprio profilo Twitter, Brian rivolge a noi utenti la seguente domanda: qual è la nostra opinione sull'utilizzo della ceramica al posto del vetro? Una domanda più che legittima ma che potrebbe nascondere una manovra di marketing per far parlare del prossimo OPPO Find X2. E c'è riuscito, visto che prendiamo questo spunto per scrivere questo articolo. L'utilizzo della ceramica comporta un unico vantaggio principale, ovvero l'estrema resistenza ai graffi, rendendo un telefono quasi inscalfibile.

Se si prende in considerazione la scala di Mohs, tanto amata dal noto JerryRigEverything, questo materiale si graffia soltanto al livello 8. Un upgrade non da poco, se si considera che il classico vetro Gorilla Glass inizia a rovinarsi al livello 6. Ciò significa che risulta quasi impossibile graffiare un materiale ceramica nel quotidiano, risultando a prova di chiavi, monete o detriti di polvere.

Al contempo, l'altro lato della medaglia è rappresentato dalla non così eccellente resistenza ad urti e cadute. Solitamente il vetro risulta più elastico e meno rigido ad affrontare un'eventuale caduta dalla tasca o dalle mani.

Fatto sta che un modo per spiccare ulteriormente dalla massa per OPPO Find X2 potrebbe essere l'utilizzo della ceramica. Questo a coronare un design peculiare, come mostrato nei recenti render ufficiosi dello smartphone.

