OnePlus Concept One va in tour mondiale, anche in Europa

Anche se non sarà commercializzato, OnePlus Concept One ha solleticato l'hype di molti, grazie alla sua particolare tecnologia della fotocamera. Non soltanto a coloro che hanno preso parte al CES 2020, avendo così modo di tastarlo con mano, ma anche a tutti quegli utenti che non avranno modo di vederlo da vicino. Almeno fino ad oggi: l'azienda ha appena annunciato un tour mondiale, durante il quale sarà possibile averne un assaggio con varie tappe in giro per il mondo.

OnePlus Concept One si mostrerà in pubblico: ecco luoghi e date del tour

Ecco date e luoghi di questo OnePlus Concept One World Tour:

5 febbraio: Parigi (Francia)

6 febbraio: Seattle (USA)

7 febbraio: Colonia (Germania)

8 febbraio: Nuova Dehli/Mumbai/Bangalore (India)

12 febbraio: Amsterdam (Olanda)

13 febbraio: Woking (Regno Unito)

17 febbraio: Helsinki (Finlandia)

TBA: Danimarca

Ahimè, niente da fare per noi utenti italiani. A meno che non siate veramente così tanto curiosi da cogliere l'occasione per fare un viaggetto in una delle città europee toccate dal tour.

