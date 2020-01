Huawei: l’UE applica regole meno restrittive per il 5G

Da quello che abbiamo potuto capire in queste settimane, il 5G sta diventando un argomento sempre più pressante. Molti Stati, infatti, sono costretti a dover ammodernare la propria rete, costruendo un'infrastruttura che sia in grado di accogliere il nuovo standard. Su questo, dunque, anche l'Unione Europea si è dovuta esprimere, stipulando quelle che dovranno essere le regole generali per tutti gli Stati membri. Huawei, quindi, potrebbe trarre vantaggio a seguito di un esito positivo di queste disposizioni.

Huawei potrebbe espandere la propria rete in Europa?

Secondo quanto comunicato oggi dall'Unione Europea, ogni Stato membro avrà la facoltà di decidere in completa autonomia se escludere alcuni fornitori ad alto rischio. Tra questi, ovviamente, troviamo anche Huawei, che più volte è stato accusato di tramare alle spalle degli Stati Uniti. Quest'azienda, dunque, rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza nazionale, almeno negli USA. Qui in Europa, invece, le regole sono state molto meno restrittive, lasciando libertà di manovra ai singoli Paesi.

LEGGI ANCHE:

Il 5G di Huawei piace: quasi 7 milioni di smartphone venduti

Solo in questo modo si è evitato di creare un precedente politico nel quale Huawei, e pochi altri, sarebbero stati messi al bando. Con le condizioni attuali, invece, queste aziende potranno ricevere nuove commesse per la realizzazione dell'infrastruttura 5G, al di là di quello che viene comunicato oltreoceano.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.