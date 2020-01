Huawei Matebook 13 ufficiale con Ryzen 5 3500U e 16 GB di RAM

Dopo aver rinnovato la gamma D nelle sue incarnazioni da 14 e 15 pollici, quest'oggi tocca anche al piccolo di casa ricevere una versione nuova di zecca. Huawei Matebook 13 Ryzer Edition debutta oggi in Cina, a questo giro con 16 GB di RAM. Andiamo a dare un'occhiata alle novità e al prezzo di vendita del nuovo ultrabook.

Huawei Matebook 13: lanciata la nuova versione con Ryzen 5 3500U e 16 GB di RAM

In termini di design e specifiche, la nuova aggiunta alla serie Huawei Matebook 13 Ryzen Edition resta essenzialmente identica alla variante già presente in patria. L'unica aggiunta è rappresentata dai 16 GB di RAM, che non fanno mai male (specialmente ora che gli smartphone stanno guadagnando quantitativi di RAM sempre più ingenti). Il notebook ospita un processore Ryzen 5 3500U, una scheda grafica Radeon Vega 8, 512 GB SSD ed una batteria da 41.8 Wh; il tutto in un corpo metallico dal peso contenuto (1.3 Kg) e con uno spessore di 14.9 mm.

Come da copione, il display è un pannello IPS da 13 pollici con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel). Huawei Matebook 13 Ryzen Edition presenta cornici ridottissime ed un look particolarmente sobrio ed elegante (per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione della versione Intel).

Prezzo e disponibilità

Il nuovo notebook con processore R5 e 16 GB di RAM è in vendita da oggi in Cina tramite i principali store online ed il portale ufficiale di Huawei. Il terminale viene venduto al prezzo di di 4499 yuan, circa 586€, solamente 100 yuan in più rispetto alla versione da 8 GB.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.