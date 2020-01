EMUI 10 e Android 10: ecco quali Honor saranno aggiornati

Dopo aver aggiornato diversi modelli alla EMUI 9.1, Honor ha appena iniziato ad annunciare ufficialmente quali saranno gli smartphone a ricevere la EMUI 10 oppure la Magic UI 3. Alcuni di questi saranno aggiornati anche ad Android 10, seppur alcuni modelli riceveranno esclusivamente la EMUI 10, mantenendo invariata la versione di Android. Detto questo, qua sotto non soltanto trovate la lista aggiornata con i modelli confermati, ma anche quelli per cui è probabile (ma non sicuro) che sarà rilasciato l'aggiornamento.

Aggiornato a gennaio 2020

Honor annuncia la lista degli smartphone che riceveranno l'aggiornamento con EMUI 10/Magic UI 3

Cosa c'è di nuovo nella EMUI 10

MA ciò che ci preme maggiormente è: quali saranno gli smartphone targati Honor a ricevere l'aggiornamento alla EMUI 10? Ecco le succitate liste:

Confermati ufficialmente

Honor 20 / 20 Pro / 20i / 20 Lite / 20s / 20 Youth Edition

Honor 10 / 10 Lite / 10 Youth Edition

Honor View 20 / V20

Honor View 10 / V10

Honor Magic 2

Honor 9X / 9X Pro

Honor 8X

Previsti

Honor 10 GT

Honor Note 10

Honor 8X Max

Honor 8C

Honor 8A

