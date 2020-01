Tramite il profilo ufficiale su Weibo, Lei Jun ha pubblicato una breve clip che mostra il nuovo logo di Xiaomi in occasione del decimo anniversario della compagnia cinese. Ovviamente non si tratta di un logo che andrà a sostituire quello attuale (o almeno non sembrano queste le intenzioni), ma una nuova immagine pensata apposta per le celebrazioni relative al decimo compleanno del brand, in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Xiaomi: ecco il nuovo logo per i dieci anni del brand cinese

La compagnia asiatica è stata fondata il 6 aprile 2010 a Pechino, da un team composto da appena 13 persone (tra cui Lei Jun e il presidente Lin Bin). Il 2020 è quindi l'anno del decimo anniversario di Xiaomi e per l'occasione sono previsti festeggiamenti e sicuramente sconti ed offerte in patria. Vedremo se l'evento per i dieci anni di attività arriverà anche da noi e nel frattempo Lei Jun scalda gli animi presentando il nuovo logo del brand.

Il logo è composta da un simbolo centrale, con quattro punti, ognuno caratterizzato da un colore differente. Al momento non è stato spiegato il significato del simbolo, ma sicuramente non mancheranno approfondimenti da parte del CEO e fondatore di Xiaomi. Il produttore hi-tech è il quarto marchio di smartphone al mondo ed una delle 50 società cinesi più innovative secondo Forbes. Insomma, il 2019 è stato un ennesimo anno d'oro per l'azienda e siamo curiosi di scoprire cosa ci riserva il 2020, con il Mi 10 e soprattutto con l'arrivo di Chang Cheng tra i big della società.

