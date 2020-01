Torna l'appuntamento giornaliero con Banggood e con le sue offerte dedicate ai prodotti della compagnia cinese, quest'oggi con la coperta elettrica riscaldante di Xiaomi YouPin… una manna dal cielo durante le gelide serate invernali passate a fare binge watching su Netflix!

La coperta elettrica riscaldante di Xiaomi YouPin è la compagnia perfetta per le vostre serate relax con Netflix

Alzi la mano chi non ha passato almeno un paio di serate (forse qualcuna in più…) a guardare telefilm su Netflix come un'ossesso. Una pratica comune che di certo impenna inevitabilmente durante l'inverno: quando fuori c'è il gelo, meglio stare a casa a fare binge watching, magari in compagnia e sgranocchiando qualcosina! Se cercate un'aggiunta per rendere ancora più speciali (dove “speciali” vuol dire inevitabilmente “rilassanti e soddisfacenti”) queste serate, allora Banggood ha il prodotto giusto per voi. La coperta elettrica riscaldante di Xiaomi YouPin contribuirà di certo ad aumentare il piacere di starsene a poltrire al caldo!

Vi evidenziamo che il prodotto è poco più di un plaid e misura 110 x 60 cm; quindi di tratta principalmente di una soluzione da salotto o da poltrona, anche se nulla vieta di portare un po' di calore aggiuntivo al vostro lettone. E ovviamente, grazie al timer integrato potrete tranquillamente prendere sonno senza rischi.

