Amazfit GTS e GTR si aggiornano: regolazione di AOD e non solo

È appena stato rilasciato l'aggiornamento al firmware 0.0.8.29 per Amazfit GTS e Amazfit GTR. Un update che non va a rivoluzionare l'esperienza di utilizzo, ma che farà molto piacere ai loro possessori. Questo perché l'update migliora la funzionalità legata all'Always-On Display, adesso personalizzabile attivamente da parte dell'utente. Rispetto a prima, quando l'AOD era attivo o disattivo, con questo aggiornamento è possibile regolarlo in maniera più fine.

L'ultimo aggiornamento per Amazfit GTS e GTR aggiunge nuove features per l'Always-On Display

Come vedete nell'immagine qua sopra, Amazfit GTS (ma anche GTR) presenta una nuova schermata di regolazione dell'Always-On Display. Tramite il menu apposito è possibile selezionare che l'AOD sia utilizzabile in modalità “Intelligente” o “Cronometrata“. Con la prima si lascia che sia il software che, in maniera automatica, capisca quando non si usa l'orologio e disattivi lo schermo sempre attivo. Con la seconda, invece, si può scegliere il lasso di tempo durante il quale tenerlo acceso, potendolo così disattivare durante la notte. Ciò permette all'utente di regolarlo in base al proprio utilizzo, potendo così prolungare l'autonomia ed abbattere i consumi superflui.

L'aggiornamento alla versione 1.3.5.32 fixa anche la visualizzazione dei dati sullo schermo, oltre a risolvere alcuni bug relativi a GPS e portare la durata della sveglia a 30 secondi.

