Amazfit T-Rex sarà l’altra novità del CES 2020: prime immagini

Il CES 2020 partirà in concomitanza dell'epifania e sarà la fiera dell'elettronica a tutto tondo. Sul palcoscenico californiano ci sarà anche Amazfit, nata in Asia ma che progressivamente si è diffusa anche in occidente. E non ci saranno soltanto Bip S e le cuffie TWS a presentarsi come novità, ma anche Amazfit T-Rex. Sarà un vero e proprio smartwatch, come anticipato nel teaser ufficiale rilasciato su Weibo.

Amazfit T-Rex sarà l'altra novità del CES 2020

Oltre a svelarcene la natura di smartwatch, nel teaser in questione si faceva menzione al nomignolo di “T-Rex“. Ciò faceva supporre una sua possibile appartenenza alla categoria degli orologi rugged.

A confermare questa iniziale ipotesi ci hanno pensato le immagini di una certificazione ricevuta da Amazfit T-Rex. Nelle foto fatte trapelare in rete vediamo una cassa piuttosto spessa e che non strizza troppo l'occhio agli amanti dell'estetica. Sarà un prodotto rivolto a coloro che vogliono uno smartwatch resistente ad urti ed usura. Il cinturino gommato completa il tutto, svelandoci un prodotto che dovrebbe essere in grado di resistere tranquillamente anche ad immersioni prolungate e profonde. Non escludiamo una possibile certificazione 5 ATM fino a 50 metri.

Il resto delle specifiche dovrebbe includere supporto al Bluetooth 5.0 ed una batteria da 390 mAh, oltre al sensore per i battiti cardiaci sul retro. Da notare anche il simbolo CE stampato su di esso, anticipando un suo lancio anche qua da noi in Europa. Appuntamento al CES 2020, quindi, per scoprirne tutte le novità.

