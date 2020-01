Aiuti per 10 milioni contro il Coronavirus dai vari produttori

Nel corso delle ultime settimane l'emergenza Coronavirus in Cina è sulla bocca di tutti per le possibili implicazioni che potrebbe portare un'epidemia su vasta scala. La città da cui è partito l'allarme, Wuhan, conta oltre 11 milioni di abitanti e la situazione è critica, tanto da spingere alcune delle principali compagnie cinesi a dare una mano. Tra queste abbiamo visto Xiaomi, prima con il supporto tramite notizie in tempo reale via XiaoAI e poi con dispositivi sanitari alla comunità. Ed ora tocca a Meizu!

Aggiornamento 27/01: a Meizu si aggiungono diversi produttori in ambito smartphone con base in Cina: trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Allarme Coronavirus in Cina: Meizu si unisce agli aiuti per Wuhan

Similmente alla rivale, Meizu ha effettuato una donazione di 300.000 yuan (circa 39.000€ al cambio attuale) destinato alle forniture di emergenza per la città di Wuhan. Questi saranno utilizzati per tutti gli strumenti, i materiali ed i metodi di prevenzione per evitare ulteriori diffusioni del contagio. Inoltre, l'azienda ha confermato che continuerà ad offrire consigli ed informazioni sull'emergenza Coronavirus tramite Flyme, l'interfaccia proprietaria del brand.

LEGGI ANCHE:

Huawei: in arrivo nuove restrizioni da parte degli Stati Uniti

Fino ad oggi, il Coronavirus 2019-nCoV è giunto a quota 26 vittime su 830 casi di contagio nella regione di Hubei, di cui Wuhan è il capoluogo. Secondo le prime ipotesi, sarebbe proprio questa città in punto di partenza dell'epidemia, precisamente a causa del mercato del pesce locale, in cui vengono venduti vari tipi di animali vivi.

Aggiornamento 27/01

La situazione a Wuhan è ancora lungi dall'essere stabile, con il numero di contagi che aumenta (ad oggi circa 2800), facendo salire a più di 80 il conto delle vittime. Ecco perché numerosi produttori cinesi hanno deciso di dare un contributo, donando soldi e/o servizi alla rete che si occupa di prevenire e curare la popolazione. Fra questi troviamo non soltanto Xiaomi e Meizu, ma anche Huawei, OPPO, Vivo, Nubia, Realme, TCL e Lenovo.

Nel caso di Huawei, non soltanto l'azienda ha donato 30 milioni di yuan (circa 4 milioni di €) alla Wuhan Charity Federation. Gli aiuti comprendono anche la configurazione di stazioni 5G dedicate alla struttura ospedaliera Wuhan Vulcan Mountain. Ad aver donato altri 4 milioni ci sono anche OPPO e Vivo, mentre per TLC la donazione ammonta a circa 1.3 milioni. Oltre ai soldi, TCL sta fornendo anche pannelli LCD ed elettrodomestici come condizionatori, frigoriferi e lavastoviglie per l'ospedale Raytheon. Abbiamo, poi, Nubia e Realme, le cui donazioni ammontano rispettivamente a circa 78.500€ e 65.400€. Infine, Lenovo ha fornito materiale informatico per il Wuhan Emergency Medical Engineering.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.