Realme 5i e Realme C3 certificati: nuovi modelli in arrivo

Di recente il produttore asiatico ha presentato il nuovo Realme 5s, terza aggiunta alla gamma, caratterizzata da un sensore da 48 MP ed una nuova colorazione (ma con specifiche e design già collaudati). A quanto pare i piano dell'azienda non sono ancora compiuti del tutto ed ora sembra che sia in dirittura d'arrivo un ennesimo modelli chiamato Realme 5i.

Aggiornamento 22/12: a Realme 5i si aggiunge un altro inedito modello, ovvero Realme C3. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 09/12: in rete sono spuntate le prime immagini della confezione di vendita del dispositivo, un'ennesima conferma del debutto a stretto giro. Le trovate all'interno dell'articolo.

Realme 5i certificato in vari paesi: il lancio sembra imminente

Il dispositivo è apparso su alcune certificazioni con la sigla RMX2030, precisamente in Indonesia, Thailandia e India. Insomma, sembra proprio che il nuovo dispositivo sia in dirittura d'arrivo e i documenti confermano già che si chiamerà Realme 5i. Nonostante la sua comparsa sui vari portali asiatici, al momento mancano ancora dettagli sulle specifiche ed è difficile fare pronostici. Infatti il 5s si è rivelato un upgrade del modello 5, confermando molti dettagli della scheda tecnica.

In questo caso potrebbe trattarsi di un dispositivo minore, ma ovviamente mancano delle conferme. Tuttavia sembra chiaro che non manchi molto al lancio dello smartphone, vista l'insistenza con la quale ha fatto capolino in molteplici certificazioni. Quindi aspettiamoci maggiori dettagli su Realme 5i nel corso dei prossimi giorni, magari proprio con una conferma ufficiale.

Ecco la confezione di vendita | Aggiornamento

In altro trovate gli scatti rubati dedicati alla confezione di vendita del dispositivo. Oltre a confermare il design simile a quello dei fratelli, è possibile scorgere la presenza di una batteria da 5000 mAh. Per altri dettagli sulle specifiche non resta che pazientare, anche se è probabile che non ci sarà da attendere molto e che Realme 5i sia in dirittura d'arrivo a stretto giro.

Aggiornamento 22/12

Assieme a 5i è stato certificato in Singapore un altro modello, ovvero Realme C3. L'ente IMDA (Infocomm Media Development Authority) fa menzione dei nomi in codice RMX1941 (C3) e RMX2030 (5i).

Ancora non sappiamo quali saranno le specifiche di questo nuovo modello, sicuramente destinato alla fascia medio/bassa, viste le specifiche del suo predecessore. Realme C2 arriva con un display LCD da 6.1″ HD+, processore Helio P22, 2/16 GB e 3/32 GB di storage, dual camera da 13+2 MP e batteria da 4000 mAh.

