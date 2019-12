Mai più bevande fredde grazie alla base riscaldante di Xiaomi

Stanchi del caffè e del tè che si raffreddano in un lampo, specialmente durante le gelide giornate delle vacanze di Natale? Allora provate la base riscaldante Xiaomi THN NBD01, una soluzione targata YouPin che dice no alle bevande fredde (ed è in offerta lampo a 5€!).

La base riscaldante di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su Banggood

La base riscaldante Xiaomi THN è una piastra in vetro temperato in grado di mantenere calde le bevante poggiate sopra. Si tratta di un dispositivo sicuro, con una tensione di 5V ed in grado di supportare senza alcun problema tazze in ceramica e metallo o bicchieri in vetro. Il prodotto è in offerta lampo su Banggood e in basso trovate il link per la pagina dedicata!

