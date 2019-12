Xiaomi Microhoo, il mini condizionatore eco-friendly è in offerta a 38€

Anche di domenica non si fermano le super offerte di Banggood. Oggi lo store ci presenta un prodotto particolarmente interessante, un mini condizionatore di Xiaomi in grado di funzionare con l'acqua fredda e tramite l'ingresso USB. Solo per pochi giorni avrete la possibilità di acquistarlo in offerta, vediamo il prodotto più da vicino.

Il mini condizionatore di Xiaomi è in offerta su Banggood

Grazie all'iniziativa di Banggood potrete approfittare della flash sale che vi permetterà di acquistare il mini condizionatore Xiaomi Microhoo in sconto di oltre il 20%.

Il nuovo prodotto targato Xiaomi, che potrete acquistare in previsione del caldo, è in grado di funzionare grazie al serbatoio di un litro posto sul fianco. Inoltre, grazie al display touch screen potrete preimpostare velocità e potenza del mini condizionatore.

L'offerta di Banggood è in flash sale e quindi per acquistare il nuovo prodotto di Xiaomi non dovrete far altro che cliccare sul box in basso senza dover applicare alcun codice sconto.