Ti piace il look delle App Recenti di iOS? Puoi averlo anche su Xiaomi HyperOS | Guida Avanzata

Ogni tanto cambiare fa bene e sicuramente questo sarà un vero e proprio mantra se siete appassionati di personalizzazioni. Se volete mettere mano alla schermata della App Recenti del vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCo (con HyperOS), allora ecco come fare per avere il design in stile iOS: non temete perché guardare a Cupertino non è un tradimento, dato che la stessa casa di Lei Jun ha pensato di introdurre questo stile.

N.B. – Il team di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi e segnala che si tratta di una procedura avanzata, che richiede esperienze e conoscenze in ambito modding: il telefono dev’essere già predisposto e quindi avere il bootloader sbloccato, i permessi di root, Magisk e LSPosed. Se non hai questi requisiti, allora questa guida avanzata non fa al caso tuo.

Come avere le App Recenti di iOS sul tuo smartphone Xiaomi (con HyperOS)

Crediti: Xiaomitime

Xiaomi ha messo in cantiere la possibilità di utilizzare una schermata delle App Recenti in stile iOS, ossia con delle schede impilate e scorrimento orizzontale. Tuttavia questa funzionalità non è stata implementata nella versione finale di HyperOS 2: non sappiamo se arriverà in un secondo momento tramite aggiornamento, se farà parte della futura versione 3 oppure se è stata messa da parte. Intanto è possibile sfruttare un’app di sistema modificata per ottenere lo stesso effetto: la procedura da seguire è abbastanza semplice, tuttavia è dedicata solo ad utenti esperti e già smaliziati nel campo del modding.

Come sottolineato poco sopra, per avere la schermata delle App Recenti di iOS è necessario utilizzare un’app di sistema in versione alternativa: di conseguenza la guida avanzata è dedicata ad utenti già in possesso di uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con il bootloader sbloccato, i permessi di root attivi e LSPosed installato. Come visto anche in altre occasioni, basta sfruttare HyperCeiler, modulo per LSPosed che permette di istallare app di sistema modificate.

Prerequisiti smartphone Xiaomi con HyperOS (su base Android 14 o 15) LSPosed installato (quindi Magisk già installato, permessi di root attivi e bootloader sbloccato)



Installare app di sistema modificate su Xiaomi HyperOS Scarica HyperCeiler Apri LSPosed Vai nella sezione dedicata ai Moduli Abilita HyperCeiler Riavvia il telefono

Una volta che HyperCeiler è installato e attivo Apri HyperCeiler Vai nelle opzioni System Framework > Package Manager Service e abilita tutte le opzioni disponibili Nella sezione System Framework > Other > Use Android Package Installer, abilita quest’ultima opzione Riavvia il telefono

Installare la schermata della App Recenti di iOS Scarica l’app di sistema modificata iOS Launcher for HyperOS APK Procedi con l’installazione direttamente tramite l’installer di Android (seguendo la procedura su schermo) Riavvia lo smartphone per provare la nuova schermata



Se siete interessati a personalizzare il vostro Xiaomi (e siete utenti esperti) ecco come fare per avere il Centro di Controllo di One UI 7 e il Contro di Controllo di iOS 18.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le