Un anello Samsung per domarli tutti: Galaxy Ring 2 potrà controllare notebook e tablet?

Nel futuro di Samsung Galaxy Ring c’è ben più del monitoraggio della salute: è quanto emerso da un nuovo brevetto depositato dalla compagnia tech, che potrebbe aver svelato una funzionalità in arrivo con il prossimo anello smart o – più in generale – con le future aggiunte alla serie.

Samsung Galaxy Ring 2: un brevetto mostra il possibile futuro dell’anello smart

Crediti: WIPO

L’attuale Samsung Galaxy Ring è stato lanciato in Italia lo scorso settembre: si tratta del primo anello smart dell’azienda, una soluzione pensata come alternativa allo smartwatch. Il gadget è improntato al controllo della salute e dell’attività fisica, con il cardiofrequenzimetro, la misurazione della temperatura, il monitoraggio del sonno, del russamento e dei livelli di stress e non solo. Tuttavia le cose potrebbero cambiare con il prossimo Galaxy Ring 2 oppure con uno dei modelli successivi: Samsung ha brevettato un nuovo tipo di anello smart pensato anche per il controllo degli altri dispositivi dell’ecosistema del brand.

Il funzionamento non è noto ma le immagini presenti all’interno del documento mostrano un utente con indosso un anello in grado di interagire con altri prodotti tech (in questo caso un notebook e un tablet). Probabilmente l’accessorio permetterà di spostare file da un dispositivo all’altro ma è chiaro che l’implementazione dei controlli tramite gesti aprirebbero le porte a diversi scenari.

Ovviamente è bene fare la solita precisazione: al momento si tratta solo di un brevetto e non è dato di sapere se questa tecnologia sarà realizzata effettivamente. Per quanto riguarda Samsung Galaxy Ring 2, tra le migliorie ci sarebbe una maggiore capacità della batteria ed un corpo più sottile; nei mesi scorsi è stato avvistato anche un brevetto che mostra un modo ingegnoso per risolvere il problema della taglia del dispositivo.

