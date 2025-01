HyperOS 2: c’è una funzione in stile iOS, ma forse Xiaomi l’ha cancellata

Ormai la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi è ufficiale da tempo: HyperOS 2 è stata lanciata in Cina e a livello Global e nuovi dispositivi vengono aggiornati con cadenza regolare. Tuttavia nel passaggio dalla beta alla versione stabile, l’UI ha perso una funzionalità: che fine ha fatto la schermata della App Recenti in stile iOS?

Xiaomi HyperOS 2, le App Recenti in stile iOS non sono ancora state implementate: che fine ha fatto questa funzione?

Crediti: Xiaomitime

Lo scorso giugno, prima del debutto ufficiale, Xiaomi ha chiesto consiglio agli utenti con un sondaggio: tra le opzioni disponibili c’era la possibilità di scegliere come preferita una nuova schermata della App Recenti, caratterizzata da uno stile già visto in iOS, il sistema di Cupertino (ossia con schede impilate e scorrimento orizzontale). Tuttavia questa funzionalità non è stata implementata nella versione finale di HyperOS 2: tra le tante novità annunciate, questa mancava all’appello e non è stata introdotta finora tramite aggiornamento (né in Cina né in versione Global).

A questo punto è probabile che la funzione si stata cancellata, anche se – ovviamente – non c’è la certezza assoluta. Forse potrebbe essere aggiunta in un secondo momento, ma a distanza di mesi sembra chiaro che questa non sia una priorità per gli sviluppatori della compagnia cinese. C’è anche un’altra ipotesi: la nuova versione delle App Recenti è stata mostrata in un sondaggio e forse il feedback degli utenti (anche nella fase di test) non è stato positivo, facendo propendere Xiaomi per un dietro front. La funzione potrebbe aver causato problematiche a livello di fluidità e di ottimizzazione, ma questa sembra un’ipotesi poco probabile.

LEGGI ANCHE:

HyperOS 2 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Comunque, come evidenziato anche poco sopra, Xiaomi potrebbe decidere di inserire questa versione della App Recenti in uno dei futuri aggiornamenti, o magari pensare ad un design completamente diverso da introdurre in futuro (guardiamo anche ad HyperOS 3, anche se manca molto al debutto).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le