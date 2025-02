Vactidy V9 Pro è l’aspirapolvere senza fili formato slim, a meno di 90€

L’offerta del giorno di Banggood è dedicata agli amanti delle pulizie tech, con un aspirapolvere senza fili perfetto per chi cerca un modello salvaspazio ma senza rinunciare alla potenza. Vactidy V9 Pro costa meno di 90€ grazie al codice sconto di Banggood e con la spedizione rapida EU (gratis) il risparmio aumenta!

Vactidy V9 Pro è compatto, leggero, potente ed economico: risparmia con questo codice sconto Banggood (e c’è anche la spedizione EU)

Crediti: Vactidy

Con il codice sconto “BG1359ea” il prezzo dell’aspirapolvere senza fili Vactidy V9 Pro scende a soli 86€: l’occasione arriva dallo store Banggood, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Acquista ora il tuo nuovo vacuum cleaner e ricevilo con la massima celerità e senza nessuna spesa aggiuntiva. Rispetto al modello standard, Vactidy V9 Pro presenta alcune aggiunte: la potenza di aspirazione è di ben 30.000 PA ma la spazzola è stata migliorata per raccogliere lo sporco in modo ancora più efficiente.

Crediti: Vactidy

Le luci LED presenti sulla spazzola permettono di individuare con precisione lo sporco, mentre il corpo inclinabile a 90° e la testa a 180° sono in grado di raggiungere anche i punti più ostici. Presente all’appello un pannello LED touch ed un sistema di montaggio a muro; le dimensioni ed il peso contenuti permettono di muoversi agilmente per la casa senza il minimo sforzo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le