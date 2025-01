Da MediaWorld è Tech Mania: tante offerte imperdibili su smartphone, PC e TV Samsung!

Nuovo anno, nuovo volantino MediaWorld, con la promozione Tech Mania: si tratta della prima carrellata di offerte del 2025, con tanti sconti dedicati a smartphone, notebook, mobilità, audio, TV ed elettrodomestici. Non perdere l’occasione di cominciare l’anno in grande e all’insegna del risparmio!

Volantino Tech Mania MediaWorld: al via le prime offerte del 2025, con tanti sconti in salsa tech

Crediti: MediaWorld

Il nuovo volantino Tech Mania MediaWorld è disponibile tramite questa pagina: trovi subito il volantino virtuale da sfogliare, oppure è possibile visitare direttamente le categorie di prodotti in sconto, in modo da accedere al volo al catalogo delle occasioni. Le offerte terminano il 16 gennaio e sono valida sia in negozio che online: puoi scegliere se recarti in uno dei punti vendita MediaWorld oppure effettuare i tuoi acquisti online e ricevere tutto comodamente a casa. E per un risparmio totale è anche possibile comprare online e poi selezionare il ritiro gratuito in negozio (in questo modo non verranno applicate le spese di spedizione). Ma bando alle ciance, ecco le categorie in promozione!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tech Mania TV Samsung

Crediti: MediaWorld

Per l’occasione MediaWorld ha lanciato anche delle promo interessanti dedicate ai televisori Samsung: anche queste offerte fanno parte dell’iniziativa Tech Mania e sono valide fino al 16 gennaio.

Samsung QE43Q60DAUXZT TV QLED, 43 “, QLED 4K – 415,99 €

Samsung UE32T4300AEXZT TV LED, 32 “, HD – 236,99€

Samsung QE55Q60DAUXZT TV QLED, 55 “, QLED 4K – 575,99€

Samsung QE55S90DAEXZT TV OLED, 55 “, OLED 4K – 1.299€

Samsung UE50DU8070UXZT TV LED, 50 “, UHD 4K – 489,99€

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le