Recensione Dreame X50 Ultra Complete: il robot aspirapolvere IMBATTIBILE

Lo abbiamo visto lo scorso settembre ad IFA e finalmente abbiamo la possibilità di provare le novità tecnologiche che il brand introdusse dicendo che “sarebbero arrivate in futuro su un nuovo modello”: ebbene, questo “nuovo modello” si chiama Dreame X50 Ultra, il robot aspirapolvere top di gamma del brand per questo 2025, che noi abbiamo ricevuto in prova nella sua versione “Complete” piena zeppa di accessori.

Le novità sostanziali sono tre: nuove spazzole in grado di raccogliere capelli lunghi e peli di animali domestici senza che si aggroviglino, una nuova torretta DToF che rientra nel corpo del robot in modo da permettergli di infilarsi sotto i mobili bassi, e la capacità di superare ostacoli alti fino a 4.2 cm.

Ma la lista delle novità di questo Dreame X50 Ultra è davvero lunghissima: la potenza d’aspirazione ora arriva fino a 20.000 Pa, c’è un sistema di disinfezione tramite raggi UV del sacchetto della polvere ed è stato migliorato il lavaggio dei mop.

Insomma, un top di gamma che costa come un top di gamma: costa 1499 euro ma fino al 21 gennaio si potrà approfittare di uno sconto di 100 euro sia sul sito ufficiale che su Amazon.

Recensione Dreame X50 Ultra Complete: non c’è dubbio (per ora) è IL MIGLIOR robot aspirapolvere e lavapavimenti

Design e materiali

Dreame X50 Ultra è disponibile sia nella colorazione bianca del nostro sample, che in grigio scuro (forse più adatto ad un robot aspirapolvere), entrambe con finiture opache. Il design della stazione di ricarica è uno dei più curati che ho avuto modo di vedere in questo settore, ed è caratterizzato da forme perlopiù squadrate con bordi leggermente arrotondati. Tutta la piastra frontale è canalata ed ha delle finiture argentate (o dorate, nella versione scura) molto belle.

La base di ricarica è piuttosto ingombrante soprattutto in altezza (e grande 47x34x59 e pesa 9.09 Kg) e questo perché al suo interno integra i due secchi per l’acqua sporca e l’acqua pulita, vicino ai quali andrà inserita la “cartuccia” di detergente per pavimenti che esce in confezione: grazie a questa idea, non solo il pavimento sarà splendente, ma anche profumato.

Inferiormente poi c’è lo scomparto per il sacchetto di raccolta per l’autosvuotamento che da 3.2 L, però, è stato pensato con un sistema di apertura piuttosto scomodo e che effettivamente non mi fa impazzire: il brand garantisce che con questa capienza si potrà raccogliere lo sporco per circa 100 giorni ed il sacchetto della polvere, in fase di pulizia, verrà sterilizzato con un nuovo sistema UV in grado di rimuovere il 99.98% dei batteri dalla polvere.

Il robot invece, è il tipico robot aspirapolvere del brand. È realizzato con le stesse finiture del brand, trasmette una buona sensazione di solidità ed ha un sottile rivestimento in gomma nella parte anteriore in modo da proteggerne le plastiche dai contatti con i mobili, la vera novità però è la torretta per la navigazione, che nel Dreame X50 Ultra può essere ritratta nella scocca del robot: in questo modo, quando la torretta è attiva lo spessore sarà di 111 millimetri, quando invece è retratta lo spessore passa a 89 millimetri.

Anteriormente c’è la fotocamera che abbiamo imparato a conoscere anche con le generazioni precedenti, che può essere utilizzata anche come una videocamera di sorveglianza con cui esplorare casa e parlare con la comunicazione a due vie, e che può essere utilizzata anche per trovare i vostri animali domestici: c’è una funzione chiamata proprio “ricerca animali” con cui il robot andrà in giro per casa finché non troverà il vostro amico a quattro zampe e ne scatterà una fotografia.

Ci sono tante novità anche inferiormente. La prima è il sistema ProLeap, ossia delle gambe robotiche retrattili con le quali potrà superare ostacoli fino a 6 cm come soglie e piccoli gradini, oppure anche eventuali stendini o robe del genere presenti in casa: in realtà la reale altezza massima superabile di 4.2 centimetri, a cui andranno sommati ulteriori 1.8 centimetri se sono presenti elementi tipo i binari per le portefinestre. Le gambe robotiche sono state testate per 30.000 cicli di utilizzo e includono un sistema di ammortizzazione per ridurre il rumore durante la discesa, che ci ha stupiti per quanto funziona bene.

Ed è una novità interessante, la cui reale utilità rimane ad essere un po’ dubbia, ma che quando entra in azione funziona piuttosto bene: nel mio caso per testarla ho dovuto volutamente posizionare uno stendino per i panni in salotto e, no, nella mia quotidianità non ho mai avuto la necessità di una tecnologia del genere.

Con il Dreame X50 Ultra debutta anche un nuovo sistema a doppia spazzola centrale anti-groviglio, di cui una in TPU con delle setole, che non utilizza il taglierino come nelle generazioni precedenti: il design delle spazzole ed il nuovo sistema di aspirazione ridisegnato, permettono di aspirare peli e capelli anche lunghi, senza che si aggroviglino. E, sì, è un sistema che funziona davvero egregiamente.

Come sui modelli precedenti sia il panno per il lavaggio che la spazzola laterale possono essere estesi e possono alzarsi a seconda della fase di pulizia, ma nel Dreame X50 Ultra il sistema di estensione della spazzola laterale è stato migliorato ed è ora in grado di alzarsi fino a 10 millimetri.

Potenza d’aspirazione, riconoscimento degli ostacoli e qualità della pulizia

Ma ora parliamo di potenza d’aspirazione, ed è qui che arriva il bello perché Dreame X50 Ultra ha un altro primato: è uno dei primi, o addirittura il primo, ad essere dotato di un motore in grado di garantire una potenza d’aspirazione di ben 20000 Pa grazie al nuovo motore TurboForce da 90.000.

Qui c’è poco da dire. Se già il modello dell’anno scorso era stato una garanzia su questo punto di vista, questo L10 Ultra non può che essere una piacevole conferma: è uno degli aspirapolvere automatici più potenti del mercato. In più l’ho trovato piacevolmente silenzioso rispetto la media, per cui chapeau a Dreame e all’ottimo lavoro di insonorizzazione effettuato sul suo prodotto.

Dreame X50 Ultra è il robot che è riuscito a pulire meglio il pavimento al piano terra della mia casa. E non è una cosa da poco perché è qui che passano la maggior parte del tempo i miei 3 cani che entrando ed uscendo dal giardino macchiano in continuazione le mattonelle bianche.

E, credetemi, le ho provate tutte per mettere sotto stress il sistema di pulizia di questo robot, ma niente da fare: è stato più stressante per me creare questo ambiente “ostile” piuttosto che per il Dreame, il quale ha pulito tutto senza indugi e difficoltà.

Molto molto bene il sistema VersaLift Navigation, ossia la tecnologia con cui Dreame X50 Ultra effettua la scansione dell’ambiente in 3D grazie alla combinazione di un sensore DToF a 360 gradi e delle telecamere: è in grado di riconoscere oltre 200 tipi di ostacoli come cavi, tende, scarpe e così via e nel corso della pulizia non solo li localizza sulla mappa, ma ne scatta anche la foto.

Ottimo anche il sistema di lavaggio, che utilizza due panni rotanti ad alta velocità in grado di sollevarsi automaticamente di 10.5 millimetri nel caso in cui il robot rilevi un tappeto e che possono disconnettersi automaticamente e rimanere nella base qualora si voglia utilizzare il Dreame X50 Ultra solo in modalità aspirazione. È un sistema davvero funzionale, in grado di eliminare anche le macchie più ostinate e che grazie alla tecnologia OmniDirt Detection 2.0 (che è in grado di distinguere tra macchie secche, macchie umide o il mix tra le due), il robot è in grado di adattare automaticamente la pulizia in base alle necessità: con le macchie secche rallenta e aumenta il lavaggio, se ne rileva di bagnate riduce l’acqua e solleva le spazzole, mentre qualora rilevasse delle particelle solide alzerà il panno e aumenterà l’aspirazione.

Infine l’auto-pulizia e l’asciugatura. Per auto-pulirsi, Dreame X50 Ultra utilizza 20 ugelli che spruzzano acqua a 80 gradi per eliminare il 99,9% dei batteri, dopodiché li asciugherà con un nuovo sistema di distribuzione dell’aria calda che, a mio avviso, è diventato più veloce rispetto alla generazione precedente.

Applicazione

Anche Dreame X50 Ultra viene gestito dall’app Dreame Home che, come al solito, è ricca di funzionalità avanzate. Abbiamo parlato talmente tanto di questa applicazione che non mi sembra il caso di ripeterci nuovamente, quello che è importante sappiate è che si tratta di una delle migliori app della categoria, in cui si potrà generare una mappa dell’ambiente in pochi minuti e che permetterà la suddivisione delle stanze e la personalizzazioni dei dettagli di pulizia con un’interfaccia grafica semplice e ben fatta.

Si possono scegliere tra diversi livelli di aspirazione e di distribuzione dell’acqua quando il robot sta aspirando e lavando contemporaneamente. Inoltre, l’app offre opzioni dettagliate per la pulizia dei tappeti, tra cui la funzione “Intensive carpet cleaning”, che aumenta la potenza di aspirazione e rallenta il movimento del robot sui tappeti per garantire una pulizia profonda.

Autonomia della batteria

Aumenta anche la capienza della batteria, che arriva a 6400 mAh e che garantisce lunghe sessioni di pulizia senza alcun problema. Nel mio caso sono riuscito a pulire l’intero piano terra, al massimo della potenza d’aspirazione e con la massima distribuzione di acqua, ed il robot è tornato alla base con il 70% di carica residua.

La cosa bella derà è che in Dreame X50 Ultra è stata integrata una tecnologia di ricarica rapida che aumenta di circa il 30% la velocità di ricarica rispetto alle generazioni precedenti, ed è una bella novità soprattutto perché quello del tempo di ricarica è uno dei compromessi che da sempre accompagna questa categoria di prodotti.

Prezzo di vendita e considerazioni

Dreame X50 Ultra costa 1499.00 euro ma fino al 21 gennaio si potrà approfittare di uno sconto di 100 euro sia sul sito ufficiale che su Amazon. Quindi, sì, seppure non sia la prima volta che un robot aspirapolvere arrivi a queste cifre, stiamo parlando comunque di un modello molto costoso.

Ma è un top di gamma e costa come un top di gamma, quindi mettiamola così: se non avete problemi di budget e volete il meglio che la tecnologia possa offrire nel mondo dei robot aspirapolvere, allora il Dreame X50 Ultra è il modello che fa per voi.







N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

Dreame X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000... 1.599,00€ 1.399,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 16/01/2025 09:57

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le