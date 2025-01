Dreame presenta la serie di robot aspirapolvere X50 e tante altre novità

Arrivano le prime novità di Dreame per il 2025, con un’intera gamma di robot aspirapolvere premium, insieme a tante altre novità. Dreame ha annunciato in Italia la serie di robot di punta X50, l’aspirapolvere Wet & Dry H15 Pro, il robot tosaerba A2 e il prodotto per la cura dei capelli AirStyle Pro. Protagonista assoluto è sicuramente X50 Ultra Complete, il robot principale della serie dotato di funzionalità avanzate che mirano a ridefinire il concetto di pulizia.

Tutte le novità Dreame di inizio 2025: la serie di robot aspirapolvere di punta X50, il modello Wet & Dry H15 Pro e non solo

Crediti: Dreame

La serie di robot aspirapolvere Dreame X50 Ultra Complete e X50 Master, ultima creazione premium del brand, integra algoritmi all’avanguardia, hardware avanzato, design innovativo e funzioni di manutenzione automatizzata, offrendo una copertura totale della casa con una precisione eccezionale. X50 Ultra Complete rappresenta il modello più avanzato e introduce innovazioni come:

Sistema ProLeap con capacità di superamento ostacoli alti fino a 6 cm: Gambe retrattili robotiche che sollevano il telaio, consentendo di navigare agevolmente su soglie a doppio strato fino a 6 cm* di altezza.

con capacità di superamento ostacoli alti fino a 6 cm: Gambe retrattili robotiche che sollevano il telaio, consentendo di navigare agevolmente su soglie a doppio strato fino a 6 cm* di altezza. Navigazione VersaLift : sensore DToF regolabile in altezza per pulire sotto mobili bassi come letti e divani. Dotato di telecamera AI e guida LED per una navigazione precisa.

: sensore DToF regolabile in altezza per pulire sotto mobili bassi come letti e divani. Dotato di telecamera AI e guida LED per una navigazione precisa. Sistema DuoBrush HyperStream Detangling : design avanzato per catturare e rimuovere capelli fino a 30 cm senza grovigli.

: design avanzato per catturare e rimuovere capelli fino a 30 cm senza grovigli. Sistema AceClean DryBoard : 20 ugelli per una distribuzione uniforme dell’acqua, lasciando mop e stazione base puliti e asciutti.

: 20 ugelli per una distribuzione uniforme dell’acqua, lasciando mop e stazione base puliti e asciutti. 20.000 Pa di potenza di aspirazione: ideale per eliminare anche i detriti più ostinati su qualsiasi superficie.

X50 Master offre le stesse funzionalità avanzate dell’X50 Ultra Complete, ma con un design salvaspazio. La stazione base compatta (24,9 cm) si integra perfettamente negli ambienti moderni con uno stile minimalista, mentre il sistema di riempimento e scarico automatico elimina la necessità di gestione manuale dell’acqua.

Crediti: Dreame

Dreame H15 Pro è il primo primo aspirapolvere di tipo Wet & Dry del brand dotato di braccio robotico AI ed offre potenza e versatilità senza pari. Ecco le principali caratteristiche.

Copertura tripla GapFree : Il braccio robotico AI si abbassa di fronte alla spazzola, ed elimina gli spazi residui nei punti più difficili, garantendo una pulizia completa senza lasciare macchie o detriti.

: Il braccio robotico AI si abbassa di fronte alla spazzola, ed elimina gli spazi residui nei punti più difficili, garantendo una pulizia completa senza lasciare macchie o detriti. Sistema TangleCut : Pettini robusti che rimuovono i grovigli di capelli direttamente durante l’aspirazione.

: Pettini robusti che rimuovono i grovigli di capelli direttamente durante l’aspirazione. Pulizia automatica con Thermo Tub: Rimuove facilmente grasso e detriti utilizzando acqua calda a 100°C. Successivamente, la spazzola viene asciugata con aria calda a 90°C in soli 5 minuti.

Crediti: Dreame

AirStyle Pro è lo strumento definitivo per la cura dei capelli, dotato di 7 accessori magnetici intercambiabili per uno styling personalizzato. Include un set di accessori professionali composto da un asciugatore rapido, un accessorio anti-crespo, due cilindri arricciacapelli e tre spazzole professionali di dimensioni diverse. Grazie al motore a 110.000 giri/min e alla regolazione intelligente del calore, garantisce risultati rapidi, duraturi e uno styling sicuro.

Crediti: Dreame

Il robot tosaerba A2 offre un’esperienza avanzata e automatizzata per la manutenzione del prato. Grazie al sistema EdgeMaster con lama retrattile, garantisce una rifinitura precisa lungo i bordi. La navigazione OmniSense 2.0 utilizza AI vision e LiDAR 3D per una mappatura precisa e la gestione di giardini fino a 3.000 m², assicurando un lavoro efficiente e senza complicazioni.

Prezzo e disponibilità in Italia

Le nuove soluzioni Dreame per la cura della casa e della persona sono acquistabili tramite il sito ufficiale, Amazon e vari rivenditori offline selezionati. Di seguito trovate prezzi e disponibilità dei vari modelli annunciati in queste ore.

X50 Ultra Complete : disponibile da ora a 1.499€ con uno sconto di 100€ per i primi 7 giorni (dal 15 gennaio al 21 gennaio 2025)

: disponibile da ora a 1.499€ con uno sconto di 100€ per i primi 7 giorni (dal 15 gennaio al 21 gennaio 2025) X50 Master : disponibile da febbraio 2025 a 1.699€

: disponibile da febbraio 2025 a 1.699€ H15 Pro : disponibile dal 17 febbraio 2025 a 699€

: disponibile dal 17 febbraio 2025 a 699€ AirStyle Pro : disponibile dall’11 febbraio 2025 a 349€

: disponibile dall’11 febbraio 2025 a 349€ A2 Tosaerba Robotico: disponibile nel Q1 2025, dettagli in arrivo

