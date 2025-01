Con questo gadget Tuya anche il tuo vecchio condizionatore diventa smart (con soli 8€)

Il controller AUBESS è la soluzione ideale per rendere smart vecchi dispositivi: il funzionamento è semplicissimo (si tratta di un telecomando IR con connettività Wi-Fi e supporto a Tuya) mentre il prezzo è da favola. Bastano meno di 10€ per mettere le mani su questo gadget tech utilissimo, in grado di rendere ancora più smart la tua casa!

Il controller smart AUBESS costa meno di 10€ ma è un gadget tech imprescindibile per gli amanti della domotica

Crediti: AUBESS

Grazie all’offerta lampo di Banggood il controller smart AUBESS scende a soli 8,8€ (con spedizione ad una cifra irrisoria): basta davvero una spesa minima e il tuo vecchio condizionatore si trasformerà in un dispositivo smart, controllabile direttamente da remoto. Come anticipato anche in apertura, si tratta di un telecomando IR compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di connessione a infrarossi: abbiamo citato il condizionatore, ma anche un vecchio TV o un altro elettrodomestico va benissimo.

Crediti: AUBESS

Il controller offre la connettività Wi-Fi ed è basato sulla piattaforma Tuya: è possibile sfruttare i controlli tramite l’app per smartphone Smart Life oppure basta collegarlo ad uno smart speaker per avere accesso ai comandi vocali (con Amazon Alexa e Google Home). Ovviamente è possibile personalizzarne l’utilizzo con scenari ed automazioni o impostare timer, tutto con la massima semplicità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

